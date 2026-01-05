إعلان

احذر.. مطبخك قد يكون سببا في إصابتك بالتهاب المسالك البولية

كتب : أحمد الضبع

03:30 م 05/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعاني ملايين الأشخاص سنويا من آلام التهاب المسالك البولية، وغالبا ما ترجع هذه العدوى إلى ضعف النظافة خاصة في المطبخ.

لكن دراسة حديثة كشفت عن متهم خفي قد يكون حاضرا على مائدة الطعام يوميا، وهي اللحوم الملوثة ببكتيريا الإشريكية القولونية والتي يجري تنظيفها في المطابخ.

ووفقا لموقع "تايمز أوف أنديا" فإن الدراسة التي أجريت في جنوب ولاية كاليفورنيا، أشارت إلى أن حالة واحدة من كل 5 حالات التهاب مسالك بولية ترتبط ببكتيريا مصدرها اللحوم، مثل الديك الرومي والدجاج ولحم الخنزير، ما يحول المطبخ إلى ساحة رئيسية للوقاية الصحية.

اللحوم على خط الاتهام

باحثون من جامعتي جورج واشنطن و"كايسر بيرماننتي" حللوا أكثر من 2300 حالة التهاب مسالك بولية في ثماني مقاطعات بجنوب كاليفورنيا خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

وقارن الفريق بين البكتيريا الموجودة في عينات البول وسلالات الإشريكية القولونية التي جمعت من 3379 عينة لحوم من متاجر التجزئة.

النتيجة كانت لافتة لدرجة أن نحو 18% من الإصابات تطابقت مع سلالات بكتيرية حيوانية المنشأ، تعرف بعدوى المسالك البولية المنقولة عبر الغذاء.

وتصدر الديك الرومي قائمة اللحوم الأكثر تلوثا بنسبة 82%، يليه الدجاج بنسبة 58%، ثم لحم الخنزير بنسبة 54%.

وأظهرت الدراسة أن بكتيريا الدواجن أكثر قدرة على إصابة البشر، خاصة عند انتقالها من الأمعاء إلى الجهاز البولي بسبب سوء غسل اليدين بعد التعامل مع اللحوم النيئة.

النساء الأكثر عرضة

كشفت البيانات أن نحو 19.7% من إصابات النساء كانت مرتبطة بسلالات حيوانية، مقابل 8.5% لدى الرجال.

كما سجلت معدلات أعلى للإصابة في المناطق الأقل دخلا بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما أرجعه الباحثون إلى ضعف شروط التخزين وارتفاع درجات الحرارة.

وفي تعليق خارج إطار الدراسة، قال عالم الأحياء الدقيقة بجامعة روتجرز، الدكتور مارتن بلاسر، إن النتائج "حلقة جديدة في سلسلة طويلة تربط الغذاء بعدوى المسالك البولية"، داعيا إلى مراجعة الوجبات الأخيرة عند ظهور الأعراض.

كيف تتسلل البكتيريا إلى المثانة؟

تعد الإشريكية القولونية السبب الرئيسي لنحو 80% من التهابات المسالك البولية، مع تسجيل ما بين 6 و8 ملايين حالة سنويا في الولايات المتحدة وحدها.

وتتحول هذه البكتيريا، التي تعيش طبيعيا في الأمعاء، إلى ممرضة عندما تنتقل خارجها، مستفيدة من سوائل اللحوم النيئة التي تلوث الأسطح والأيدي، ثم تصل إلى مجرى البول.

ورغم أن الطهي الجيد يقضي على أغلب البكتيريا، فإن التلوث المتبادل يظل الخطر الأكبر، خاصة عند اختلاط عصارة اللحوم بالخضراوات أو إهمال غسل اليدين.

أعراض لا يجب تجاهلها

تشمل الأعراض الشائعة: حرقان أثناء التبول، تكرار الإلحاح، تغير لون البول أو وجود دم، آلام أسفل البطن، إرهاق أو ارتفاع في الحرارة.

بينما إهمال العلاج قد يؤدي إلى وصول العدوى للكلى وحدوث تسمم دموي، مع خطورة أكبر على كبار السن ومرضى السكري.

خطوات بسيطة للوقاية

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية بالإكثار من شرب السوائل، والاستحمام بدل الجلوس في أحواض المياه، والتبول بعد العلاقة الزوجية، وتجنب الغسولات المهبلية، مع المسح من الأمام إلى الخلف.

أما في المطبخ، فينصح الخبراء بـ:

إذابة اللحوم داخل الثلاجة لا خارجها

استخدام ألواح تقطيع منفصلة

غسل اليدين لمدة 20 ثانية بعد التعامل مع اللحوم النيئة

طهي اللحوم حتى درجة حرارة داخلية لا تقل عن 75 مئوية

كما يفضل الإكثار من الخضراوات وتقليل استهلاك اللحوم عدة أيام أسبوعيا.

وتحذر الدراسة من أن عدوى المسالك البولية المنقولة عبر الغذاء قد تفسر نحو 640 ألف حالة سنويا في الولايات المتحدة، ما يسلط الضوء على الحاجة لتشديد الرقابة على مزارع الإنتاج الحيواني والحد من انتشار السلالات المقاومة للمضادات الحيوية.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

التهاب المسالك البولية أعراض التهاب المسالك البولية اللحوم الملوثة غسل اللحوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
زووم

نجل شقيق إيمان البحر درويش يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية
الدقهلية تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإنهاء الخدمات الحكومية من الموبايل (صور)
أخبار المحافظات

الدقهلية تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لإنهاء الخدمات الحكومية من الموبايل (صور)
الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
أخبار و تقارير

الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
"الليد الصيني".. تزايد الشكاوى من "تعديل السيارات" وهذه عقوبة مستخدمه
أخبار السيارات

"الليد الصيني".. تزايد الشكاوى من "تعديل السيارات" وهذه عقوبة مستخدمه
احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة
نصائح طبية

احذر تناول السمك مع هذه الأطعمة- تركيبة خطيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس