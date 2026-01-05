المشروبات الغازية الدايت خيارا شائعا لمن يسعى لتقليل استهلاك السكر، إلا أن استخدامها المتكرر يجلب آثارا صحية خطيرة على الجسم.

تعتمد هذه المشروبات على محليات صناعية مثل الأسبارتام أو السكرين بدلا من السكر، لذا الإفراط في تناولها يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة على المدى القصير والطويل.

فيما يلي أهم المخاطر الصحية المرتبطة بالمشروبات الغازية الدايت، وفقا لموقع "health".

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يرتبط الإفراط في تناول المشروبات الغازية الدايت بزيادة احتمال الإصابة بـ متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

تأثير سلبي على صحة الأمعاء

تلعب البكتيريا المعوية "الميكروبيوم" دورا مهما في صحة الجسم العامة، مثل وظائف المناعة وامتصاص العناصر الغذائية.

والمحليات الصناعية في المشروبات الغازية الدايت، مثل الأسبارتام، تُحدث خللا في توازن الميكروبيوم، ما ينعكس سلبا على صحة الأمعاء.

إبطاء عملية الأيض وزيادة الوزن

رغم خلو مشروبات الدايت من السكر، إلا أن الجسم يبدأ بإنتاج هرمونات لمعالجة السكريات المتوقعة، ما يؤدي إلى بطء عملية الأيض وزيادة الوزن مع مرور الوقت، وهذا بدوره يؤثر على قدرة الجسم في الحفاظ على وزن صحي، خاصة عند الاستهلاك المنتظم.

تآكل الأسنان

تتميز المشروبات الغازية الدايت بحموضة عالية، ما يجعلها قادرة على إضعاف مينا الأسنان، يمكن أن يؤدي هذا إلى حساسية الأسنان، وظهور ثقوب، وتغير لون الأسنان.

مخاطر صحية أخرى

يؤدي الإفراط في تناول مشروبات الدايت إلى مشكلات صحية إضافية، منها:

الصداع المزمن في بعض الحالات.

هشاشة العظام نتيجة مركبات مثل الكافيين وحمض الفوسفوريك.

الانتفاخ واضطراب النظام الغذائي المتوازن.

