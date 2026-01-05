كشف الفنان إسماعيل شرف، خلال استضافته في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المُذاع على قناة "CBC"، عن إصابته بورم خبيث في القولون من الدرجة الثانية.

وأوضح "إسماعيل" أنه عانى من ارتفاع شديد في درجة الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية، وتدهورت حالته الصحية، إلى أن كشفت الفحوصات الطبية عن المرض.

وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة تم خلالها استئصال الورم بالكامل.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عن سرطان القولون، أسبابه، أعراضه، وطرق الوقاية والعلاج، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هو سرطان القولون؟

سرطان القولون هو نوع من السرطان يبدأ في الزوائد اللحمية على البطانة الداخلية للقولون أو المستقيم، يمكن لهذه الزوائد الحميدة أن تتحول إلى أورام سرطانية مع مرور الوقت، وينمو الورم عبر جدار القولون ليصل في النهاية إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يمكن للأطباء اكتشاف الأورام الحميدة والسرطانية من خلال فحوصات مثل تنظير القولون، ما يتيح التدخل المبكر قبل تحولها إلى سرطان خطير، وبفضل التشخيص المبكر وإزالة الأورام الحميدة، يمكن الحد من مخاطر الإصابة بالمرض وتحسين فرص الشفاء.

أعراض سرطان القولون

يتطور سرطان القولون ببطء على مدار سنوات، ويستغرق حوالي عشر سنوات من تحول الورم الحميد إلى ورم سرطاني يسبب أعراضا واضحة، من أبرز الأعراض:

ألم وانتفاخ في البطن.

ظهور دم في البراز.

الإمساك أو الإسهال المستمر.

الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل.

التعب والضعف العام.

فقدان الوزن غير المبرر.

مع ذلك، لا يعني وجود هذه الأعراض بالضرورة الإصابة بالسرطان، تنتج عن حالات شائعة مثل التسمم الغذائي أو التهابات المعدة والأمعاء، لكن يُنصح بالذهاب للطبيب المختص فورا إذا استمرت هذه العلامات أو صاحبها دم في البراز، فقدان وزن مفاجئ، أو تعب شديد.

أسباب سرطان القولون

ينشأ سرطان القولون نتيجة تحولات جينية في خلايا القولون السليمة، تتحول خلالها إلى خلايا سرطانية تنمو وتشكل سلائل، مع الوقت، يمكن للسرطان أن ينتشر عبر جدار القولون وينتشر خارجه.

وهناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة، منها:

العمر: غالبية الحالات تحدث بعد سن 50، لكن هناك زيادة في الإصابات لدى من هم أقل من 50 عاما.

التاريخ العائلي: يزيد خطر الإصابة إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابا بسرطان القولون أو السلائل الكبيرة، خاصة قبل سن 45.

السلائل الكثيرة في القولون: كلما زاد عددها، ارتفع احتمال تحول بعضها إلى أورام سرطانية.

حالات وراثية: مثل متلازمة لينش أو السلائل الورمية الغدية العائلية.

السمنة وزيادة الوزن: مؤشر كتلة الجسم فوق 25 يزيد من المخاطر.

التدخين وشرب الكحول: التدخين أو استهلاك الكحول يزيد من احتمال الإصابة.

علاج سرطان القولون

الجراحة العلاج الأكثر شيوعا لسرطان القولون غير المنتشر، وتشمل:

استئصال الزوائد اللحمية لإزالة أي أورام قد تتحول إلى سرطان.

استئصال أجزاء من القولون لإزالة الأجزاء المصابة.

ويحتاج المريض إلى علاج إضافي قبل أو بعد الجراحة، مثل العلاج الكيميائي، الإشعاعي، أو العلاج الموجه حسب حالة المريض.

الوقاية من سرطان القولون

يمكن تقليل خطر الإصابة باتباع العديد من النصائح، وتشمل:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.

الإقلاع عن التدخين والاستعانة بمصادر الدعم المتاحة.

تجنب شرب الكحوليات.

الحفاظ على وزن صحي.

الفحص الدوري خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي للمرض، بدءا من سن 45 أو قبلها.

