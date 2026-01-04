أمل جديد لمرضى التهاب المفاصل.. علاجات قد تقلل ألم الركبة

شهدت الفترة الأخيرة تقدمين طبيين مهمين قد يفتحان الباب أمام علاجات جديدة لآلام الركبة الشديدة، والتي تنتج غالبا عن التهاب المفاصل التنكسي، وهو مرض يؤثر على الحركة وجودة الحياة، وقد يصيب نحو مليار شخص حول العالم بحلول عام 2050.

يسبب هذا المرض ألماً مستمراً وتيبساً في الركبة، وقد يجعل المشي أو صعود الدرج أو حتى الوقوف أمراً صعباً ومؤلماً.

أدوية جديدة تستهدف سبب الألم

التطور الأول يتمثل في أدوية حديثة تعمل بطريقة مختلفة عن المسكنات التقليدية. فبدلاً من إخفاء الألم، تستهدف هذه الأدوية السبب المباشر له داخل مفصل الركبة.

وأظهرت تجربة سريرية حديثة لدواء تجريبي انخفاضاً في شدة الألم بنسبة كبيرة، مع تحسن في الحركة وتخفيف التيبس. ويُحقن هذا الدواء مباشرة في الركبة المصابة، ما يساعد على تقليل الألم مع آثار جانبية أقل على الجسم، بحسب ديلي ميل.

ويعتقد الباحثون أن هذه الأدوية قد لا تخفف الألم فقط، بل ربما تساهم أيضاً في إبطاء تدهور المفصل، رغم أن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة.

حقن إنقاص الوزن وفوائد غير متوقعة

أما التطور الثاني فيتعلق بحقن إنقاص الوزن، التي لا تقتصر فوائدها على خسارة الوزن فقط، بل أظهرت دراسات أنها قد تساعد في تقليل مخاطر أمراض القلب والكبد والكلى.

ويشير باحثون الآن إلى أن هذه الحقن قد تلعب دوراً في تخفيف التهاب مفاصل الركبة. فقد وجدت دراسة حديثة أن المرضى الذين استخدموا حقن التخسيس كانوا أقل حاجة للخضوع لجراحة استبدال المفصل.

الوزن عامل أساسي في ألم الركبة

وتؤكد هذه النتائج العلاقة القوية بين زيادة الوزن وآلام الركبة، إذ يزيد الوزن الزائد من الضغط على المفاصل، خاصة الركبتين، ما يؤدي إلى تآكل الغضروف وزيادة الألم.

وأظهرت أبحاث أن كل ارتفاع في مؤشر كتلة الجسم يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بشكل ملحوظ.