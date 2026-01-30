"على خُطى الليث".. برنامج ديني جديد للتلفزيون المصري في رمضان

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن الانتهاء من تصوير البرنامج الديني الفكري الجديد "على خُطى الليث بن سعد"، في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الدور التنويري للإعلام الوطني، وذلك تمهيدًا لعرضه على شاشة التليفزيون المصري خلال شهر رمضان المبارك، ضمن الخريطة البرامجية الهادفة التي تستهدف تقديم محتوى معرفي رصين يخدم المجتمع المصري ويعزز الوعي الديني المستنير.

وبحسب بيان، يأتي إطلاق هذا البرنامج في توقيت بالغ الأهمية، تتزايد فيه الحاجة إلى خطاب ديني متوازن يعكس سماحة الإسلام ووسطيته، ويسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة، ويُعيد تقديم التراث الإسلامي بروح معاصرة قادرة على مخاطبة مختلف فئات المجتمع، خاصة في شهر رمضان الذي يمثل موسمًا رئيسيًا للتأثير الإعلامي والوجداني.

ويقدّم برنامج "على خُطى الليث بن سعد" رحلة فكرية وتاريخية ممتدة عبر المدرسة المصرية في الفقه والفكر الإسلامي، من خلال استعراض مسيرة ثلاثين عالمًا ومفكرًا وفقيهًا، شكّلوا ملامح العقل الديني المصري عبر العصور، بدءًا بالإمام الليث بن سعد، فقيه مصر الأول ومؤسس الفقه المصري في القرن الثاني الهجري، وصولًا إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بما يجسد استمرارية النهج المصري القائم على الوسطية والاعتدال والتجديد.

ويُقدَّم البرنامج في قالب حواري مبسّط، يقدّمه أحد علماء الأزهر الشريف، ويجمع بين العمق العلمي واللغة الإعلامية الرصينة، بما يضمن تقديم محتوى معرفي موثوق، يحترم عقل المشاهد ويخاطب وجدانه، ويبتعد عن الخطاب الوعظي التقليدي، مع الالتزام بالدقة العلمية والأسلوب الجاذب.

ويهدف البرنامج إلى إحياء الوعي التاريخي بدور العلماء المصريين في صناعة الفكر الإسلامي، وتسليط الضوء على نماذج مضيئة أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية، وقدّمت اجتهادات فقهية وفكرية راعت مقاصد الشريعة ومتغيرات الزمان والمكان، إلى جانب تقديم قدوات فكرية للأجيال الجديدة تعكس قيمة العلم والاجتهاد والانتماء.

كما يسعى "على خُطى الليث" إلى إبراز المكانة العلمية والروحية للأزهر الشريف، ودوره المحوري في ترسيخ منهج الاعتدال ونشر ثقافة الحوار والتعايش، والتأكيد على أن المدرسة المصرية في الفقه والفكر كانت ولا تزال أحد أهم ركائز حماية الوعي الديني من الغلو والانغلاق.

وتؤكد الهيئة الوطنية للإعلام أن إنتاج هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى استعادة دور الإعلام الوطني في تقديم محتوى هادف وبنّاء، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويسهم في بناء الإنسان المصري، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ مفاهيم الانتماء والوعي المجتمعي.

ويمثل برنامج "على خُطى الليث بن سعد" نموذجًا للبرامج الجادة التي تعكس قدرة التليفزيون المصري على تقديم محتوى ديني وفكري راقٍ، يجمع بين الرسالة والتأثير، وبين المعرفة والمتعة، ويؤكد استمرار الدور الحضاري لمصر في خدمة الدين والإنسان.

اقرأ أيضاً:

السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟

وزيرا الداخلية والأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة