تعاني من القولون العصبي؟.. أطعمة تساعدك وأخرى يجب تجنبها

يعد القولون العصبي من الاضطرابات الهضمية الشائعة التي تؤثر على جودة الحياة اليومية، لكن التحكم في أعراضه ممكن من خلال تغييرات بسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة.

وبحسب موقع DailyMedicalinfo، فإن اختيار الأطعمة المناسبة وتجنب أخرى قد يحدث فارقا كبيرا في السيطرة على أعراض القولون العصبي، خاصة عند الالتزام بنمط غذائي متوازن يتناسب مع طبيعة كل عرض.

لتخفيف الانتفاخ

ينصح بتناول الشوفان بانتظام، سواء في صورة عصيدة أو ضمن الوجبات اليومية، لما له من دور في تهدئة الجهاز الهضمي.

كما يفضل إدخال بذور الكتان إلى النظام الغذائي بكمية تصل إلى ملعقة كبيرة يوميا، سواء كانت كاملة أو مطحونة.

في المقابل، ينصح بتجنب الأطعمة صعبة الهضم مثل الملفوف، والبروكلي، والقرنبيط، وكرنب بروكسل، إلى جانب الفاصولياء والبصل، لما قد تسببه من زيادة الغازات.

كما يجب الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على المحلي الصناعي السوربيتول.



لتقليل نوبات الإسهال

ينصح بتقليل تناول الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان، مثل الحبوب الكاملة كالأرز البني والخبز الأسمر، إضافة إلى المكسرات والبذور.

كما يفضل تجنب السوربيتول، والحرص على شرب كميات كافية من الماء لتفادي الجفاف في حال استمرار الإسهال.



لتخفيف الإمساك

يساعد شرب كميات وفيرة من الماء على تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء.

كما ينصح بزيادة تناول الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في الشوفان، والبقوليات، والجزر، والبطاطس المقشرة، وبذور الكتان، لما لها من تأثير إيجابي على انتظام الإخراج.