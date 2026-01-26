أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التهاب المثانة ليس مجرد وعكة بسيطة، بل يكون مؤشرا لمشكلات صحية أكبر أو سببا في مضاعفات خطيرة إذا تُرك دون علاج.

وأشار إلى أن الجهاز البولي يجب أن يظل معقما، وأي وجود للبكتيريا فيه يعتبر حالة مرضية تستدعي التدخل الطبي الفوري.

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة؟

أكد "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن النساء أكثر عرضة لالتهابات المثانة مقارنة بالرجال لأسباب تشريحية، لأن قصر مجرى البول عند المرأة يسهل وصول الميكروبات من الخارج إلى المثانة، ما يجعل تكرار الالتهابات أمرا شائعا، ويستدعي إجراء فحوصات دورية للوقاية والكشف المبكر.

أعراض التهاب المثانة

تتعدد أعراض التهاب المثانة التي يجب الانتباه لها، ومن أبرزها:

حرقان شديد أثناء التبول.

الحاجة المتكررة للتبول بكميات صغيرة.

آلام أسفل البطن.

تغير لون أو رائحة البول، ويظهر دم في البول أحيانا.

مضاعفات إهمال علاج التهاب المثانة

حذر "أستاذ طب الحالات الحرجة" من أن إهمال علاج التهاب المثانة يؤدي إلى انتقال الميكروب من المثانة عبر الحالب إلى الكليتين، ما يعرف بـ"الالتهاب الصاعد"، هذه الحالة تسبب التهاب حوض الكلية، وهو أكثر خطورة يؤثر على وظائف الكلى على المدى الطويل.

التشخيص وطرق الوقاية

شدد الطبيب على ضرورة إجراء مزرعة بول لتحديد نوع الميكروب واختيار المضاد الحيوي المناسب، محذرا من استخدام الأدوية بشكل عشوائي.

كما نصح بشرب كميات كافية من الماء يوميا لغسل المجرى البولي ومنع تراكم البكتيريا، والاهتمام بالنظافة الشخصية كعامل وقائي أساسي ضد الالتهابات.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر تناول ملعقة عسل يوميا على الذاكرة والمناعة؟

لماذا يصاب بعضنا بالزكام ولا يشعر به الآخرون؟

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

بعد وفاة أم وأطفالها الأربعة بشبرا.. نصائح لتجنب حوادث تسرب الغاز



احذر.. 5 أعراض غير متوقعة قد تكشف السرطان مبكرا