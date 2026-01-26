إعلان

حسام موافي يحذر: إهمال علاج هذا المرض يهدد صحة الكلى

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 26/01/2026

الدكتور حسام موافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التهاب المثانة ليس مجرد وعكة بسيطة، بل يكون مؤشرا لمشكلات صحية أكبر أو سببا في مضاعفات خطيرة إذا تُرك دون علاج.

وأشار إلى أن الجهاز البولي يجب أن يظل معقما، وأي وجود للبكتيريا فيه يعتبر حالة مرضية تستدعي التدخل الطبي الفوري.

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة؟

أكد "موافي" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن النساء أكثر عرضة لالتهابات المثانة مقارنة بالرجال لأسباب تشريحية، لأن قصر مجرى البول عند المرأة يسهل وصول الميكروبات من الخارج إلى المثانة، ما يجعل تكرار الالتهابات أمرا شائعا، ويستدعي إجراء فحوصات دورية للوقاية والكشف المبكر.

أعراض التهاب المثانة

تتعدد أعراض التهاب المثانة التي يجب الانتباه لها، ومن أبرزها:

حرقان شديد أثناء التبول.

الحاجة المتكررة للتبول بكميات صغيرة.

آلام أسفل البطن.

تغير لون أو رائحة البول، ويظهر دم في البول أحيانا.

مضاعفات إهمال علاج التهاب المثانة

حذر "أستاذ طب الحالات الحرجة" من أن إهمال علاج التهاب المثانة يؤدي إلى انتقال الميكروب من المثانة عبر الحالب إلى الكليتين، ما يعرف بـ"الالتهاب الصاعد"، هذه الحالة تسبب التهاب حوض الكلية، وهو أكثر خطورة يؤثر على وظائف الكلى على المدى الطويل.

التشخيص وطرق الوقاية

شدد الطبيب على ضرورة إجراء مزرعة بول لتحديد نوع الميكروب واختيار المضاد الحيوي المناسب، محذرا من استخدام الأدوية بشكل عشوائي.

كما نصح بشرب كميات كافية من الماء يوميا لغسل المجرى البولي ومنع تراكم البكتيريا، والاهتمام بالنظافة الشخصية كعامل وقائي أساسي ضد الالتهابات.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر تناول ملعقة عسل يوميا على الذاكرة والمناعة؟

لماذا يصاب بعضنا بالزكام ولا يشعر به الآخرون؟

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

بعد وفاة أم وأطفالها الأربعة بشبرا.. نصائح لتجنب حوادث تسرب الغاز

احذر.. 5 أعراض غير متوقعة قد تكشف السرطان مبكرا

حسام موافي التهاب المثانة أعراض التهاب المثانة أمراض الكلى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟.. الشيخ أحمد خليل
أخبار

هل يجوز استخدام حيوانات منوية من متبرع للتلقيح الصناعي؟.. الشيخ أحمد خليل
تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها
أخبار السيارات

5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها
أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة أخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة أخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره