الملفوف أو الكرنب من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمضادات الحيوية الطبيعية، ما يجعله من الخيارات المثالية لدعم الصحة العامة.

ووفق Healthline؛ فإن تناوله بانتظام يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض وتحسين وظائف الجسم.

1- دعم صحة الجهاز المناعي

الملفوف غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد العدوى والأمراض.

كما يساهم تناول الملفوف في تقليل الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في الملفوف تدعم حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك.

كما أن مركباته الطبيعية تساعد على الحفاظ على بكتيريا الأمعاء المفيدة، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

3- تعزيز صحة القلب

الملفوف يحتوي على البوتاسيوم والفلافونويدات، اللذين يساهمان في تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- المساعدة في الوقاية من السرطان

يحتوي الملفوف على مركبات كبريتية تعرف باسم Glucosinolates، تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان من خلال تقليل نمو الخلايا السرطانية وتعزيز إزالة السموم من الجسم.