إعلان

تقوي المناعة وتحمي الجسم.. فوائد غير معروفة لهذه الخضروات

كتب : نرمين ضيف الله

03:30 ص 24/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الملفوف أو الكرنب من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمضادات الحيوية الطبيعية، ما يجعله من الخيارات المثالية لدعم الصحة العامة.

ووفق Healthline؛ فإن تناوله بانتظام يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض وتحسين وظائف الجسم.

1- دعم صحة الجهاز المناعي

الملفوف غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم ضد العدوى والأمراض.

كما يساهم تناول الملفوف في تقليل الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة في الملفوف تدعم حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك.

كما أن مركباته الطبيعية تساعد على الحفاظ على بكتيريا الأمعاء المفيدة، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

3- تعزيز صحة القلب

الملفوف يحتوي على البوتاسيوم والفلافونويدات، اللذين يساهمان في تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4- المساعدة في الوقاية من السرطان

يحتوي الملفوف على مركبات كبريتية تعرف باسم Glucosinolates، تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان من خلال تقليل نمو الخلايا السرطانية وتعزيز إزالة السموم من الجسم.

الملفوف فوائد الملفوف صحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

12 صورة لزوجة مروان عطية من مدرجات الأهلي ويانج أفريكانز
مصراوي ستوري

12 صورة لزوجة مروان عطية من مدرجات الأهلي ويانج أفريكانز
"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
أخبار مصر

"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
أخبار مصر

وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة
رياضة محلية

أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة
"بالأسود" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد
مصراوي ستوري

"بالأسود" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟