حماس تعلق على التوترات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان.. ماذا قالت؟

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تتابع ببالغ القلق، التوترات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان.

وأضافت حماس في بيان لها اليوم الجمعة، إنه انطلاقاً من حرصها على وحدة الصف وجمع الكلمة، تدعو الحركة الأشقاء في البلدين إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل على حقن الدماء وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد.

وأكدت حماس، أن ما يجمع الشعبين الشقيقين من عقيدةٍ واحدة، ودينٍ جامع، وروابط تاريخية وثيقة، أكبر من أي خلافٍ عابر؛ وعليه، فإنها تحثّ على اللجوء إلى الحوار البنّاء، وتقديم المصلحة العليا للأمة، والعمل الجاد على رأب الصدع، بما يحقق السلم والاستقرار ويحفظ الدماء.

وأوضحت حماس أنه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى بناء تحالفاتٍ جديدة ومحاولة فكّ عزلته الدولية في أعقاب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق شعب غزة، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى التماسك والوحدة؛ مشددة على أن المرحلة الحالية تقتضي جمع الصف، وتوحيد الكلمة، وتعزيز أواصر التضامن بين الدول والشعوب الإسلامية.