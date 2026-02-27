إعلان

حماس تعلق على التوترات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان.. ماذا قالت؟

كتب : عبدالله محمود

08:26 م 27/02/2026

حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تتابع ببالغ القلق، التوترات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان.

وأضافت حماس في بيان لها اليوم الجمعة، إنه انطلاقاً من حرصها على وحدة الصف وجمع الكلمة، تدعو الحركة الأشقاء في البلدين إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، والعمل على حقن الدماء وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد.

وأكدت حماس، أن ما يجمع الشعبين الشقيقين من عقيدةٍ واحدة، ودينٍ جامع، وروابط تاريخية وثيقة، أكبر من أي خلافٍ عابر؛ وعليه، فإنها تحثّ على اللجوء إلى الحوار البنّاء، وتقديم المصلحة العليا للأمة، والعمل الجاد على رأب الصدع، بما يحقق السلم والاستقرار ويحفظ الدماء.

وأوضحت حماس أنه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى بناء تحالفاتٍ جديدة ومحاولة فكّ عزلته الدولية في أعقاب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق شعب غزة، فإن الأمة أحوج ما تكون إلى التماسك والوحدة؛ مشددة على أن المرحلة الحالية تقتضي جمع الصف، وتوحيد الكلمة، وتعزيز أواصر التضامن بين الدول والشعوب الإسلامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس باكستان وأفغانستان إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية حرب باكستان وأفغانستان حماس وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
جنة الصائم

شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
دراما و تليفزيون

بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
دراما و تليفزيون

باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب
جنة الصائم

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان