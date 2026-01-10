إعلان

هل تأثر القاع الأرضي لبحيرة سد النهضة بكميات المياه؟.. شراقي يوضح

كتب : عمرو صالح

07:00 ص 10/01/2026

سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثر قاع البحيرة الأرضي لسد النهضة بكمية المياه التي تحتويها خاصة أن الدراسات العلمية أفادت بوجود أكثر من 64 مليار متر مكعب خلف السد.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تشهد منطقة سد النهضة زلازل شديدة الخطورة بعد مرور 5 سنوات على الملء الأول أي بعد عامين من الآن، وذلك نظرًا لكبر حجم كميات المياه التي يحتويها السد والتي تشكل خطورة شديدة على سلامته.

وتابع: "الدراسات العلمية كلها أكدت أن بعد مرور 5 سنوات من الملء الأول للسد ستشهد المنطقة زلازل شديدة لكن من الوارد جدًا قبل الفترة نظرا لوجود الفوالق الأرضية والذي يقوم بتسهيل تسرب المياه".

واختتم "شراقي"، مؤكدًا أنه حال انهيار سد النهضة ستشهد السودان طوفان مياه تعجز الإنسانية عن الصمود أمامه وسيسبب كارثة إنسانية عملاقة مشيرًا إلى أن مصر لن تتأثر نظرًا لامتلاكها القدرات على تصريف المياه والتعامل معها بشكل من شأنه عدم التسبب في أي أضرار كبيرة.

