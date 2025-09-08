كيف تؤثر الوجبة الدسمة على الدماغ؟

كتب - سيد متولي

اكتشف فريق دولي من العلماء أن تناول وجبة واحدة غنية بالدهون المشبعة يمكن أن يفاقم عمل الأوعية الدموية المسؤولة عن إمداد الدماغ بالدم.

وتشير مجلة The Journal of Nutritional Physiology (JNP) إلى أن الدماغ أكثر عرضة للخطر لأنه يفتقر إلى احتياطيات الطاقة الخاصة به، ويعتمد على استمرار تدفق الأكسجين والجلوكوز عبر الدم. عادة ما يحافظ على هذا التدفق آلية "التنظيم الذاتي الدماغي الديناميكي"، التي تخفف من انخفاض الضغط وتحمي الدماغ.

ومع ذلك، بعد تناول وجبة دسمة، تفقد الأوعية مرونتها وتصبح أكثر عرضة للتقلبات، ما يزيد من خطر التلف المجهري، الجلطة الدماغية، والخرف، بحسب جازيتا رو.

وأظهرت نتائج تجربة شملت 41 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، طلب منهم تناول كوكتيل حليب دسم يحتوي على 1362 سعرة حرارية و130 غراما من الدهون – أي ما يعادل وجبة عشاء دسمة. بعد أربع ساعات من تناول المشروب، لوحظ تدهور في تمدد الأوعية الدموية وانخفاض قدرة الدماغ على الحفاظ على تدفق دم مستقر. وكان هذا التأثير أقوى بنسبة 10% لدى الرجال الأكبر سنا.

ويشير الباحثون إلى أنه لحماية القلب والدماغ، من الضروري تغيير النظام الغذائي نحو الدهون غير المشبعة، المتوفرة في الأسماك والمكسرات والبذور.