أعراض تشير إلى وجود مشكلة في الكبد

يمكن أن تكون مشاكل الكبد صامتة في البداية، ولا تظهر أي أعراض واضحة حتى يتضرر الكبد بشكل كبير، ومع ذلك، هناك مجموعة من العلامات والأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة، وتختلف شدتها حسب تقدم الحالة، وفقًا لـ healthline.

الأعراض الشائعة لمشاكل الكبد

تعتبر هذه الأعراض مؤشرًا عامًا، وقد لا تظهر جميعها في وقت واحد:

اليرقان الصفراء

وهو من أبرز الأعراض، ويتمثل في اصفرار الجلد وبياض العينين. يحدث هذا بسبب عدم قدرة الكبد على معالجة مادة "البيليروبين" بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكمها في الدم.

التعب والإرهاق

الشعور بالتعب الشديد والضعف العام، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، يمكن أن يكون علامة على ضعف وظائف الكبد.

تغيرات في لون البول والبراز

قد يصبح لون البول داكنًا، بينما يصبح لون البراز شاحبًا أو طينيًا، وذلك بسبب عدم إفراز الكبد للعصارة الصفراوية بشكل طبيعي.

ألم أو انتفاخ في البطن

الشعور بألم أو ثقل في الجزء العلوي الأيمن من البطن، حيث يقع الكبد. قد يحدث أيضًا تجمع للسوائل في البطن، وهي حالة تسمى "الاستسقاء".

سهولة النزيف والكدمات

يساهم الكبد في إنتاج عوامل تخثر الدم، وعندما تتأثر وظيفته، يصبح الشخص أكثر عرضة للنزيف أو ظهور الكدمات بسهولة.

حكة في الجلد

يمكن أن تسبب السموم التي لا يستطيع الكبد التخلص منها حكة جلدية شديدة ومستمرة.

أعراض متقدمة أو خطيرة

في الحالات الأكثر تقدمًا، قد تظهر أعراض أكثر حدة تشمل:

الاعتلال الدماغي الكبدي

يحدث هذا بسبب تراكم السموم في الدماغ، مما يؤدي إلى الارتباك، صعوبة في التركيز، تغيرات في الشخصية، وحتى النعاس أو الغيبوبة في الحالات الشديدة.

تورم الساقين والقدمين

يمكن أن يؤدي ضعف الكبد إلى احتباس السوائل في الأطراف السفلية، مما يسبب تورمًا ملحوظًا.

ظهور أوعية دموية على الجلد

قد تظهر أوعية دموية صغيرة تشبه شبكة العنكبوت على الجلد، خاصة في منطقة الصدر، وذلك بسبب التغيرات في الدورة الدموية.

فقدان الشهية والوزن

قد يعاني الشخص من فقدان الشهية بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى نقص الوزن غير المبرر.