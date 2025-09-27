كيف توازن بين حب الحلويات والحفاظ على وزنك؟

الحلوى تُعتبر متعة للكثيرين، لكن الإفراط فيها قد يضع صحة الجسم ووزنه تحت طائلة الخطر.

من المهم أن تجد طريقة وسطية تُرضي رغبتك في الطعم الحلو دون التخلي عن أسلوب غذائي متوازن.

في هذا التقرير، نستعرض كيفية الحفاظ على وزن صحي، وفق "Healthline".

نصائح لتحقيق التوازن

اختر نسخاً صحية من الحلويات

بدل الحلويات الغنية بالسكر المضاف، جرّب فواكه طازجة أو زبادي يوناني مع قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة.

هذه البدائل تقلل من إجمالي السكر المضاف، وتمنحك في المقابل مكوّنات مفيدة مثل الألياف والفيتامينات.

راقب كمية السكر المضافة في المنتجات

كثير من الأطعمة المُصنّعة تحتوي على سكر مضاف حتى وإن لم تكن تبدو حلوة ظاهرياً، مثل الصلصة المعلبة أو الزبادي المنكّه. قراءة الملصق الغذائي والعثور على المصطلحات الدالة على السكر المضاف يساعدك على التحكم في الكمية المستهلكة.

زِد البروتين والألياف في وجباتك الأساسية

إدخال بروتين كافٍ وألياف في الوجبات (كاللحوم الخالية من الدهون، البقوليات، الخضراوات الكاملة) يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بين الوجبات.

حدد وقت الحلوى المسموح بها

ضع لنفسك يومًا أو ساعتين في الأسبوع للحلوى المسموح بها، واعتبرها كجزء من نظامك الغذائي لا تجاوز الكمية المسموح بها.

هذا الأسلوب يمنع الشعور بالحرمان المفاجئ الذي قد يدفعك إلى الإفراط لاحقاً.

تدبير العادات والسلوكيات المحفزة للحلوى

كثير من الرغبة في تناول الحلوى تأتي مع الملل أو التوتر أو التواجد في أماكن تعبق بها الحلويات. استبدال هذا السلوك بنشاط بديل كالرياضة الخفيفة أو التنزه قد يقلل الإغراء.

أيضاً، الحصول على نوم كافٍ يقلل الرغبة الشديدة في تناول السكريات، إذ أثبتت دراسات أن قلة النوم ترتبط بارتفاع الرغبة في الأطعمة ذات السعرات العالية.

قلل تدريجياً بدل الإقلاع المفاجئ

بدلاً من محاولة التوقف تمامًا بين ليلة وضحاها، ابدأ بخطوات تدريجية مثل خفض كمية الحلويات أو استبدال جزء منها ببدائل أقل سكراً.