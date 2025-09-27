هل تلوث الهواء يهدد بصر الأطفال ويزيد إصابتهم بقصر النظر

كتبت- نرمين ضيف الله

أظهرت دراسة واسعة النطاق في الصين، شملت نحو 30 ألف طفل، أن العيش في مناطق ذات هواء ملوث قد يزيد بشكل ملحوظ من احتمالات إصابة الأطفال بقصر النظر، بينما يحقق طلاب المدارس الابتدائية أكبر استفادة بصرية عند النمو في بيئات تتمتع بهواء نظيف.

ورغم أن الأثر الصحي لتلوث الهواء يُعرف عادة بارتباطه بأمراض القلب والسكتات الدماغية واضطرابات التنفس، إلا أن البحث الجديد الذي أُجري في مدينة تيانجين أضاف بعداً جديداً، حيث كشف عن تأثير مباشر على صحة العيون، بحسب "هيلث داي".

تلوث الهواء وقصر النظر

وقال البروفيسور زونجبو شي، أستاذ الكيمياء الحيوية الجوية بجامعة برمنجهام البريطانية والمشارك في الدراسة: "أثبتنا أن تلوث الهواء يلعب دوراً في تطور قصر النظر لدى الأطفال، فكلما زاد التعرض للتلوث ارتفعت احتمالات الإصابة."

وأشارت النتائج إلى أن الجسيمات الدقيقة (PM2.5) وغاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) يرتبطان بقوة بضعف النظر، ما يجعل الرؤية البعيدة ضبابية مع بقاء القريبة واضحة.

أدلة متزايدة

وتضاف هذه النتائج إلى سلسلة من الدراسات السابقة التي ربطت بين تلوث الهواء والتهابات العين، وأكدت أنه قد يسهم في تسريع تطور قصر النظر عند الأطفال.

تحسين جودة الهواء.. حماية للبصر

ويرى الباحثون من جامعتي تيانجين وبرمنغهام أن تقليل مستويات التلوث خطوة أساسية لحماية صحة العيون لدى الصغار. وقال شي: "تحسين نوعية الهواء لن يقلل من عبء الأمراض المزمنة فحسب، بل يمكنه أيضاً تعزيز صحة العين. فالحد من التعرض هو العامل الحاسم."