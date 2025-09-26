اعراض مرعبة لارتفاع ضغط الدم لدى النساء.. احذري

ارتفاع ضغط الدم يُعرف بـ "القاتل الصامت" لأنه يتطور غالبًا دون أعراض واضحة، لكنه يترك آثارًا خطيرة على صحة القلب والمخ والكلى. لدى النساء، قد تظهر بعض العلامات التي تستوجب الانتباه فورًا.

أبرز 6 أعراض لارتفاع ضغط الدم عند النساء وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

صداع شديد ومفاجئ

قد يكون إشارة إلى ارتفاع خطير في ضغط الدم يتطلب تدخلًا عاجلًا.

دوخة أو فقدان التوازن

الشعور بالدوار أو الثقل المفاجئ قد ينذر بخلل في تدفق الدم للمخ.

اضطراب في الرؤية

تشوش أو ازدواجية في النظر من العلامات المقلقة التي تستدعي فحص ضغط الدم فورًا.

ضيق في التنفس

قد يكون دليلًا على تأثر القلب أو الرئتين بارتفاع الضغط.

ألم في الصدر

إحدى العلامات الخطيرة التي قد ترتبط بمضاعفات قلبية.

تورم الأطراف أو الوجه

يشير أحيانًا إلى تأثير ارتفاع الضغط على الكلى والدورة الدموية.

إذا لاحظتِ أيًا من هذه الأعراض، يجب القياس الفوري لضغط الدم واستشارة الطبيب، لأن الإهمال قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الجلطات أو فشل القلب.