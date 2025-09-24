5 أطعمة ومشروبات مذهلة تقوي صحة الدماغ والكبد معا

يهتم كثيرون بالحفاظ على صحة الدماغ والكبد، كل على حدة، لكن هل تعلم أن هناك أطعمة ومشروبات معينة تقدم تأثيرًا مزدوجًا مذهلًا على هذين العضوين الحيويين في آنٍ واحد؟

وفيما يلي 5 خيارات غذائية قد لا تتوقع مدى فائدتها للدماغ والكبد، وفقًا لما نشره موقع Healthline:

1- القهوة

لا تقتصر فوائد القهوة على تنشيط الجسم صباحًا، بل تمتد لتشمل حماية الدماغ والكبد معًا.

فهي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في حماية خلايا الدماغ من التلف، وتُقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر وباركنسون.

أما على مستوى الكبد، فقد أثبتت الدراسات أن تناول القهوة بانتظام يساهم في تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد، كما يُساعد في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي بفضل خصائصها المضادة للالتهاب.

2- التوت بأنواعه (الأزرق، الأحمر...)

تتميز حبات التوت الصغيرة بغناها بمضادات الأكسدة، خاصة "الأنثوسيانين"، والتي تمنحها ألوانها الزاهية وفوائدها الصحية، ويساهم التوت في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية، ويُبطئ من شيخوخة الدماغ.

وفي الوقت نفسه، تساعد مركباته النشطة على حماية الكبد من الالتهابات والسموم، كما تساهم في تقليل تراكم الدهون على الكبد.

3- الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل، السردين)

غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تُعد ضرورية لوظائف الدماغ والكبد، وتدعم أوميغا-3 صحة الأغشية العصبية، وتعزز الذاكرة والمزاج وتقلل خطر الاكتئاب.

أما بالنسبة للكبد، فتلعب دورًا هامًا في خفض الالتهابات وتقليل الدهون المتراكمة، مما يحمي من أمراض الكبد الدهنية.

4- الشاي الأخضر

يعرف الشاي الأخضر بأنه كنز من مضادات الأكسدة، وعلى رأسها مركب "الكاتيكين"، ويساعد في تحسين اليقظة والوظائف الذهنية دون الشعور بالتوتر الذي قد تسببه القهوة، كما يحمي خلايا الدماغ من التلف.

كذلك يُسهم الشاي الأخضر في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد وتحسين وظائفه، ويساعد في عملية التطهير الطبيعي للجسم.

5- زيت الزيتون البكر الممتاز

لا يكتمل النظام الغذائي المتوسطي من دون زيت الزيتون، الذي يجمع بين الدهون الصحية ومضادات الأكسدة، ويعمل على تقليل الالتهاب وحماية الدماغ من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

كما يساهم في تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون، ما يجعله عنصرًا أساسيًا للوقاية من أمراض الكبد الدهنية.