أمام الكاميرا.. كوبرا تلدغ شابا وتنهي حياته أثناء اللعب معها

كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، أنهت أفعى كوبرت حياة شاب هندي يبلغ من العمر 24 عاما، بعد أن عضته مرتين أثناء محاولته تنفيذ استعراض أمام الكاميرا.

وقال موقع "إنديان إكسبريس"، إن الواقعة حدثت في منطقة مزارفارناجار بولاية أوتار براديش في الهند، عندما ذهب الشاب تينكو، المعروف بقدرته على الإمساك بالثعابين، إلى منزل أحد جيرانه بعدما ظهرت كوبرا هناك.

وفقا لشهود عيان، ظهرت أفعى كوبرا في منزل مانجال، جار تينكو، الذي اتصل به بعد ذلك لأنه سبق أن اصطاد ثعابين في المنطقة مرتين أو ثلاث مرات دون أي معدات وقائية.

ووصل تينكو إلى منزل مانجال وتمكن من اصطياد الأفعى بعد محاولة دامت قرابة نصف ساعة، لكن بدلا من وضعها في حاوية آمنة، بدأ يلعب بها أمام عدسة الهاتف المحمول، الخاص بعائلة مانجال، فقام بلفها حول عنقه ورفعها في الهواء.

ولم يدرك الشاب أن الكوبرا عضته مرة في رقبته ثم أخرى في يده، بسبب تناوله الكحول، ما جعله غير مدرك لخطورة الموقف، واستمر في اللعب بالثعبان قبل أن يضعه في كيس ويطلقه بعيدا عن المنزل.

وعاد الشاب إلى منزله حوالي الساعة التاسعة مساء، وتناول عشاءه ثم ذهب إلى فراشه، وبحلول الساعة الحادية عشرة، تدهورت حالته الصحية، إذ تحول لون جسده إلى الأزرق عندما نقله أفراد عائلته إلى مركز مورنا الصحي، حيث أعلن الأطباء وفاته.

وقالت الشرطة إنه من المنتظر صدور تقرير تشريح الجثة، وتم التواصل لاحقا مع مسؤولي إدارة الغابات لتحديد مكان الكوبرا وإطلاقها في البرية.