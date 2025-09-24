الشاي والقهوة.. كيف يؤثران على ضغط الدم والذاكرة؟

أكدت دراسة حديثة أن النظام الغذائي يلعب دوراً محورياً في التحكم بمستويات ضغط الدم، فالملح الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل وزيادة الضغط على الأوعية الدموية، بينما يمكن لعادات بسيطة مثل شرب الشاي بانتظام أن تحدث فارقاً ملموساً في صحة القلب والدماغ.

الشاي أم القهوة.. أيهما أفضل في الصباح؟



الشاي والقهوة هما من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويشتهران بفوائدهما الصحية المتنوعة، والكافيين الموجود في كل منهما يمنح الجسم والدماغ نشاطاً وتنبيهاً، مما يجعل استهلاكهما عادة يومية لدى الكثيرين.



نشرت مجلة Advances in Nutrition دراسة شاملة حللت 157 تجربة و15 بحثاً حول مركبات الفلافان-3-أول الموجودة في الشاي.

وأظهرت النتائج أن استهلاك 400 إلى 600 ملليغرام يومياً من هذه المركبات مرتبط بتحسن ضغط الدم، وتنظيم سكر الدم، وخفض مستويات الكوليسترول.

وحسب الدراسة، يحتوي كوب الشاي على نحو 160 ملليغرام من هذه المركبات، ما يعني أن تناول ثلاثة أكواب يومياً يكفي لتحقيق الفائدة الصحية المرجوة.

كما تتوفر هذه المركبات أيضاً في التفاح والتوت والكاكاو، لكن الباحثين يؤكدون ضرورة الاعتماد على المصادر الطبيعية بدلاً من المكملات الغذائية.



أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن الاستهلاك المعتدل للشاي والقهوة يساهم في تأخير تدهور التفكير والذاكرة لدى كبار السن.

وأوضحت خبيرة التغذية الدكتورة كاري روكستون أن هذه النتائج تشكل نقلة نوعية، حيث يمكن تحسين الصحة العامة ببساطة من خلال شرب عدة أكواب من الشاي يومياً.

كما أكد الدكتور تيم بوند أن الفلافونويدات الموجودة في الشاي تدعم صحة الأوعية الدموية والقلب، مما ينعكس إيجاباً على القدرات الذهنية.



في ظل تزايد حالات الخرف عالمياً، حذر خبراء الصحة البريطانيون من تجاهل العلامات المبكرة للتدهور العقلي، التي قد لا يُعيرها الكثيرون اهتماماً كافياً.

ورغم ذلك، تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على أن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم تتطلب اتباع نمط حياة متكامل يشمل التغذية الصحية، النشاط البدني المنتظم، فقدان الوزن الزائد، والابتعاد عن التدخين والإفراط في تناول الكحول والكافيين.

كما تنصح بمراجعة الطبيب عند ملاحظة أية أعراض مقلقة تتعلق بضغط الدم.