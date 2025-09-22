هل يحارب الأسبرين سرطان القولون والمستقيم؟

كتب – سيد متولي

كشفت دراسة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين قد يقلل خطر عودة سرطان القولون والمستقيم إلى النصف بعد استئصال الورم.

وكانت دراسات سابقة قد لفتت إلى أن للأسبرين دورا محتملا في خفض خطر عودة المرض بعد الجراحة، لا سيما عند المرضى الذين لديهم طفرات جينية مرتبطة بمسار إشارات بروتين PIK3CA، الذي يتحكم في نمو الخلايا وانقسامها، وقد يؤدي اضطراب وظائفه إلى نمو غير طبيعي للخلايا وتطور السرطان.

وركزت الدراسة الجديدة، التي أُجريت على 3500 مريض في 33 مستشفى بدول الشمال الأوروبي (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا)، على المرضى الذين لديهم طفرات جينية في بروتين PIK3 المسؤول عن تنظيم نمو الخلايا. فقد تلقى بعضهم 160 ملغ من الأسبرين يوميا لمدة ثلاث سنوات بعد الجراحة، بينما حصل آخرون على دواء وهمي، بحسب إندبندنت.

وأظهرت النتائج أن خطر عودة السرطان انخفض بنسبة 55% لدى المرضى الذين الذين لديهم الطفرة الجينية وتلقوا الأسبرين مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وقالت الباحثة الرئيسية، الدكتورة آنا مارتلينج من معهد كارولينسكا بالسويد: "يمثل هذا الاستخدام الجديد للأسبرين مثالا واضحا على كيفية الاستفادة من المعلومات الجينية لتخصيص العلاج، مع تقليل معاناة المرضى وتوفير الموارد".

ويعتقد أن للأسبرين تأثيرات متعددة، من بينها تقليل الالتهاب وإبطاء نشاط الصفائح الدموية والحد من نمو الورم، ويأمل العلماء أن تساهم هذه النتائج في تغيير بروتوكولات علاج سرطان القولون عالميا، خاصة أن الأسبرين دواء متوفر ورخيص الثمن مقارنة بالعلاجات الحديثة.