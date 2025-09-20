4 فوائد لتناول كوب من عصير الأفوكادو لصحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:



الأفوكادو ليس مجرد فاكهة ذات مذاق مميز، بل يعد مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة. كوب من عصير الأفوكادو الطازج يمكن أن يمنح الجسم طاقة وفوائد عديدة، وفقًا لتقارير Healthline وMedical News Today.



1- تعزيز صحة القلب



الأفوكادو يحتوي على دهون غير مشبعة تُسهم في خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



2- دعم الجهاز الهضمي



الألياف الغذائية في عصير الأفوكادو تساعد على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.



3- تقوية المناعة



غنى الأفوكادو بالفيتامينات مثل C وE يجعله داعمًا قويًا لجهاز المناعة، ويساعد على محاربة الالتهابات.



4- تحسين صحة البشرة



مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الموجودة في الأفوكادو تساهم في ترطيب البشرة وتقليل علامات التقدم في العمر.





