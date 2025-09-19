كتبت- نرمين ضيف الله:

الخيار معروف أنه من الخضروات المنعشة، وغالبًا نستخدمه في السلطات أو كسناك خفيف، لكن قليل ما يعرف أن عصير الخيار يمكن أن يكون مشروب صحي مليء فوائد غير متوقعة.

وبحسب موقع Healthline، كوب واحد من عصير الخيار يوميًا يمكن أن يحدث فرق ملحوظ في صحتك.

إليك 4 فوائد غير متوقعة لعصير الخيار:

1. يرطب الجسم بعمق

الخيار غني بالماء بنسبة تتجاوز 90%، وعصيره وسيلة ممتازة لتعويض السوائل المفقودة خاصة في الأيام الحارة، وده بيساعد على الحفاظ على توازن الجسم ونشاطه.

2. يدعم صحة الكلى

شرب عصير الخيار بانتظام يساعد في تقليل فرص تكوّن حصوات الكلى، لأنه بيساعد على طرد السموم من الجسم وزيادة إدرار البول بشكل طبيعي.

3. يحافظ على صحة البشرة

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الخيار، مثل فيتامين C و K، تساهم في تحسين مرونة البشرة، تقليل الانتفاخ تحت العين، ومنحها مظهر أكثر نضارة.

4. يساعد في ضبط الوزن

عصير الخيار منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وبالتالي بيمنح شعور بالشبع ويدعم أي نظام غذائي يهدف لإنقاص الوزن.