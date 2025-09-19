علامات تكشف وجود مشكلات في القولون العصبي

كتبت- نرمين ضيف الله:

القولون العصبي هو اضطراب شائع في الجهاز الهضمي يسبب أعراضًا غير مريحة تتداخل مع الحياة اليومية.

فيما يلي 5 أعراض وجود مشكلات في القولون العصبي منها ما يلي وفق موقعي "Mayo Clinic"، "Cleveland Clinic".

1. ألم أو تقلصات في البطن

عادةً ما يحدث ألم في البطن يكون مرتبطًا بحاجتك للذهاب إلى المرحاض، أو يتغير بعد حركة الأمعاء. الشعور بالتقلصات أو الانزعاج قد يخف قليلاً بعد التبرز.

2. تغيرات متكررة في حركة الأمعاء

قد تلاحظ إما زيادة في التردد، أو تأخر فيها، أو حتى أنماط متغيرة بين الإسهال والإمساك.

3. نفخة وغازات

انتفاخ البطن، الغازات التي قد تكون مزعجة، والشعور بأن البطن ممتلئ حتى بعد وجبة صغيرة، كلها من العلامات الشائعة التي تصاحب القولون العصبي.

4. مخاط في البراز أو شعور بعدم إفراغ الأمعاء تمامًا

وجود مخاط أبيض أو شفاف في البراز قد يكون مؤشرًا، وكذلك الشعور بأنك بعد التبرز لم تفرغ الأمعاء بالكامل، هي من الأعراض التي غالبًا ما يشتكي منها المرضى.

5. استمرارية الأعراض وتأثر الحياة اليومية

إذا كانت الأعراض تظهر بشكل مزمن (لعدة أشهر)، وتسبب انزعاجًا يؤثر على الروتين اليومي، مثل تأجيل السفر، تغيّب العمل، القلق المرتبط بخروج من المنزل، فذلك يدل على أن الحالة ليست عابرة، بل تحتاج تقييمًا ومتابعة طبية متخصصة.