4 مخاطر صحية يسببها قضم الأظافر.. تعرف عليها

كتبت- أسماء مرسي:

يمارس الكثيرون عادة قضم الأظافر منذ الطفولة، وتستمر هذه العادة عند العديد من الأشخاص حتى سن البلوغ رغم إدراكهم للأضرار المحتملة.

وحذر طبيب من جامعة هارفارد من أن قضم الأظافر يؤدي إلى مشكلات صحية غير متوقعة، مشيرا إلى أن من يعتقدون أن هذه العادة غير ضارة قد يصابون بصدمة مؤلمة.

وقال طبيب في "هارفارد هيلث بابليشينج": "كم من الأشياء نلمسها يوميا، مثل مقابض الأبواب والنقود أو حتى الهاتف؟، أطراف أصابعنا تتجمع فيها الجراثيم، وعادة قضم الأظافر تزيد من تعرضك للأوساخ والغبار التي تتراكم تحت الأظافر، لأن قضمها يسبب تمزق البشرة وظهور شقوق صغيرة تسمح للجراثيم بالدخول"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويسهم قضم الأظافر في تعريض الجسم لمجموعة من الأمراض، مثل نزلات البرد الشائعة و عدوى السالمونيلا، كما يمكن أن يؤدي إلى التهابات في الجلد المحيط بالأظافر أو تحت فراش الظفر نفسه.

وأوضح الخبراء إلى أن الإقلاع عن قضم الأظافر ليس بالأمر السهل، لكنه ضروري.

وأشاروا إلى طرق عملية لإشغال اليدين والفم، مثل مضغ العلكة وشرب الماء والتطريز أو الرسم، لتقليل الرغبة في هذه العادة.