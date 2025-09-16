تجنبها فورا.. 5 أخطاء في النظافة الشخصية تسبب رائحة كريهة

كتب – سيد متولي

النظافة الشخصية تعكس صحة الإنسان وثقته بنفسه، وليست فقط مظهرا أنيقا أو عطرا جميلا، فالرائحة الطيبة تترك أثرا إيجابيا في العمل والمحيط الاجتماعي، بينما الروائح الكريهة قد توحي بالإهمال.

وبحسب موقع Instyle، إليك خمسة أخطاء في النظافة الشخصية تسبب رائحة كريهة، ويجب تجنبها فورا، وهي:

استخدام العطور بدلا من الاستحمام

العطور تخفي الروائح مؤقتا لكنها لا تعالج السبب، وقد تختلط برائحة الجسم وتزيدها سوءا، لذا يبقى الاستحمام هو الحل الأفضل.

ارتداء الملابس قبل جفافها

ارتداء الملابس قبل جفافها التام يساعد على نمو البكتيريا المسببة للروائح، ما قد يؤدي لظهور رائحة غير مرغوبة.

النوم على ملاءات متسخة

الملاءات غير النظيفة تعد بيئة خصبة للبكتيريا، ما يسبب مشكلات جلدية وروائح مزعجة أثناء النوم.

إهمال خيط الأسنان

الفرشاة وحدها لا تزيل بقايا الطعام بين الأسنان، وإهمال الخيط يسبب تراكم البكتيريا، ما يؤدي إلى رائحة فم كريهة.

عدم الاستحمام بعد التمرين

العرق نفسه بلا رائحة، لكن تفاعله مع بكتيريا الجلد ينتج روائح قوية، لذا تأخير الاستحمام بعد التمرين يعزز رائحة الجسم الكريهة.







