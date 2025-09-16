أسباب تدهور الرؤية.. ما علاقته بضغط الدم؟

كتب – سيد متولي

ضعف البصر من أكثر المشكلات انتشارا، ووفقا للدراسات، يعاني أكثر من 2.5 مليار شخص في العالم من قصر النظر أو طول النظر، ومعظمهم من الأشخاص في سن العمل.

ووفقا للدكتور سينو جوزيف، أخصائي طب العيون، غالبا ما تتطور مشكلات البصر بسبب إجهاد العينين المفرط الناتج عن الاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية، ونتيجة لذلك، تتوقف عضلات الرؤية عن العمل بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى انخفاض وضوح الصورة. كما يمكن أن تتأثر الحالة باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة غير المناسبة، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

ويقول: "يمكن أن يرتبط تدهور البصر باضطرابات داخلية مختلفة. فمثلا، تتأثر الأوعية الدموية في الشبكية لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو داء السكري، ما يؤثر بشكل مباشر على حدة البصر، وقد ترتبط التغيرات الهرمونية بالحمل والولادة وانقطاع الطمث، ما قد يصاحب كل هذا تدهور مؤقت في الرؤية".

ووفقا له، تسبب التغيرات المرتبطة بالعمر تدهورا في الرؤية، حيث بعد سن الأربعين يعاني كل شخص تقريبا من انخفاض مرونة عدسة العين، ما يؤدي إلى طول النظر المرتبط بالعمر، وقد يتطور هذا في بعض الحالات إلى أمراض أكثر خطورة، مثل إعتام عدسة العين، أو الغلوكوما، أو التغيرات التنكسية في شبكية العين، والتي تتطلب متابعة دقيقة وفي بعض الحالات تدخلا جراحيا.

ويشير الأخصائي إلى أن استشارة الطبيب في الوقت المناسب أمر ضروري عند حدوث تغيرات في الرؤية، لأن طب العيون الحديث يوفر مجموعة واسعة من طرق التصحيح، من العدسات التصحيحية إلى جراحة الليزر.

ومع ذلك، الوقاية هي العامل الرئيسي، ما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، أي أن أخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل أمام الشاشات، وتناول نظام غذائي متوازن، وحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية، والتخلي عن العادات السيئة، كلها إجراءات مهمة للحفاظ على صحة العينين.

ويضيف: "يجب العناية بالبصر بنفس مستوى العناية بالقلب أو المفاصل، لأن جودة الحياة تعتمد عليه بصورة مباشرة. وكلما أسرع الشخص في العناية بعينيه، حافظ على رؤية واضحة ومشرقة للعالم لفترة أطول".