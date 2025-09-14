كيف يؤثر الأرق على دماغ كبار السن؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن الأرق المزمن قد يسبب لكبار السن مشكلات في الدماغ وتدهور في الذاكرة والقدرات المعرفية.

وأوضحت الدراسة أن الأرق المزمن قد يسبب تراجع القدرات الإدراكية والإصابة بالخرف لدى كبار السن.

وشارك في الدراسة 2750 شخصا بمتوسط عمر 70 عاما، ووجد الباحثون أن المصابين بالأرق المزمن معرضون لضعف إدراكي بنسبة 40% أكثر مقارنة بمن ينامون بشكل طبيعي، وفقا لموقع "لينتا رو".

وأظهرت الدراسة على مدى 5.6 سنوات أن الأرق يعادل تسريع شيخوخة الدماغ بنحو 3.5 سنوات، كما كشفت الفحوصات عن زيادة ترسبات بروتين الأميلويد المرتبط بمرض الزهايمر.

وأكد الباحثون أن علاج اضطرابات النوم ليس مجرد تحسين للصحة العامة، بل وقاية مهمة لحماية الدماغ مع التقدم في العمر.

