في موسمه.. 5 فوائد للرمان لصحة أفضل

كتبت- نرمين ضيف الله:

الرمان ثمرة ممتلئة بالعناصر الغذائية القادرة على تعزيز الصحة بطرق متعددة.

إليك 5 فوائد مهمة للرمان وفق "PubMed".

1. محارب قوي للأكسدة والالتهاب

الرمان غني بمركبات مثل البونيكاجين (punicalagins)، الأنثوسيانين، والتانينات (tannins) التي تُشكّل مضادات أكسدة قوية.

هذه المركبات تساعد في:

تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة.

خفض مؤشرات الالتهاب المزمن، ما قد يقلّل من مخاطر أمراض القلب، السكري، وبعض أنواع السرطان.

2. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

الرمان يمكن أن يلعب دورًا مفيدًا في دعم القلب بطرق عدة:

يساعد في خفض ضغط الدم بفضل تأثيره المضاد للأكسدة وتحفيز وظائف الأوعية الدموية.

يساهم في تقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقي من تراكم اللويحات في الشرايين.

الوقاية من تصلُّب الشرايين وتحسين تدفّق الدم.

3. تنظيم سكر الدم والوقاية من السكري

الرمان يُظهر إمكانيات في تحسين مؤشرات الأيض المرتبطة بالسكر:

مركباته تقلّل امتصاص بعض السكريات بعد الأكل، وتُحسِّن التحكم في مستوى الجلوكوز.

4. دعم صحة الدماغ والذاكرة

الرمان قد يساعد في الحفاظ على وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة:

الأبحاث تشير إلى أن عصير الرمان ومركباته يمكن أن تقلّل الإجهاد التأكسدي في الدماغ، وتحارب الالتهابات التي ترتبط بالتدهور المعرفي.

5. فوائده للجهاز الهضمي والرئوي والكلى

أعني أن الرمان ليس فقط مفيدًا للقلب والدماغ، بل يُظهر فائدة أيضًا في:

تحسين صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا النافعة وتقليل الأنواع الضارة.

حماية الكلى والمساعدة في تقليل تكون حصوات الكلى بفضل قدرته على التأثير على مستويات الأوكسالات (oxalates) والمعادن المرتبطة بها.