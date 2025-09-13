إعلان

مشروب يحولك إلى هدف مفضل للبعوض.. دراسة تكشف السر

03:30 ص السبت 13 سبتمبر 2025

مشروبات

background

كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت دراسة حديثة أن تناول بعض المشروبات قد يزيد من جاذبية الإنسان للبعوض، وعلى رأسها الجعة، التي تبين أنها تجعل الشخص أكثر عرضة لاقتراب الحشرات الماصة للدم.

وجاء هذا الاكتشاف خلال مهرجان Lowlands الموسيقي في هولندا عام 2023، حيث أجرى باحثون من جامعة «رادبود» تجربة فريدة، استُخدم فيها آلاف من إناث البعوض الناقلة للملاريا. وطُلب من نحو 500 متطوع إدخال أيديهم داخل قفص يحتوي على هذه الحشرات، في مختبر متنقل جُهز خصيصًا داخل حاويات شحن، بحسب Naukatv.ru.

وأظهرت النتائج أن عشاق المشروب الرغوي يجذبون البعوض بنسبة تزيد 1.35 مرة عن غيرهم. كما تبيّن أن من شاركوا السرير مع شخص آخر في الليلة السابقة كانوا أكثر عرضة للاهتمام من الحشرات، في حين ساهم الاستحمام واستخدام كريم الوقاية من الشمس في تقليل الانجذاب.

وعلى الرغم من أن التجربة اقتصرت على عدد محدود من المشاركين في مهرجان واحد، إلا أنها تقدم تفسيرًا علميًا لسبب إقبال البعوض على بعض الأشخاص أكثر من غيرهم، كما تحمل توصيات عملية للحماية من اللدغات، أبرزها: الاستحمام المنتظم، وضع كريمات الوقاية، والتقليل من استهلاك الجعة.

المشروبات تناول بعض المشروبات يزيد من جاذبية الإنسان للبعوض
