لن تتوقع.. 5 فوائد مذهلة لشرب كوب من الشاي الأخضر يوميًا

كتبت- نرمين ضيف الله

الشاي الأخضرأحد أكثر المشروبات شيوعًا حول العالم، ويُعرف منذ القدم بخصائصه الصحية، وتناول كوب يومي من الشاي الأخضر له عدة فوائد صحية.

فيما يلي يستعرض لكم موقع "مصراوي"، أبرز 5 فوائد وفق "هيلث لاين"، "Cleveland Clinic".

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب التأكسد الخلوي

الشاي الأخضر غني بمركبات البوليفينول، التي تعد من المضادات الأكسدة الفعالة. هذه المركبات تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ما يساهم في خفض مخاطر الأمراض المزمنة.

يحسن وظائف المخ والذاكرة ويقلّل من تدهورها

المكونات مثل الكافيين وL-theanine في الشاي الأخضر تعملان معًا لتعزيز الانتباه والتركيز.

شرب الشاي الأخضر بشكل منتظم قد يقلل من خطر التراجع المعرفي أو فقدان الذاكرة في مراحل لاحقة من العمر.

يعزز صحة القلب ويخفض مخاطر الأمراض القلبية والجلطات

الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة الأوعية الدموية، مما يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يدعم السيطرة على سكر الدم

الشاي الأخضر قد يساعد في تحسين حساسية الجسم للإنسولين وخفض مستويات السكر في الدم أثناء حالات الصيام، ما يجعله مفيدًا في الوقاية من مرض السكري أو في التخفيف من أعراضه لدى بعض الأشخاص.

يقلل من مخاطر بعض أنواع السرطان ويساهم في الوقاية

شرب الشاي الأخضر وانخفاض احتمالات الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي، القولون، الكبد والرئة، بفضل مضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا.