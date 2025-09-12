خبير يكشف 6 أطعمة تعزز المناعة وتقلل خطر الإصابة بالسرطان



كتبت- نرمين ضيف الله

أكدت الدكتورة ديمبل جانغدا، خبيرة طب أسلوب الحياة بجامعة هارفارد، أن النظام الغذائي يشكل خط الدفاع الأول ضد السرطان، مشددة على أن الأطعمة الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات يمكن أن تساهم بفعالية في تقوية جهاز المناعة وحماية الخلايا من التلف.

وأوضحت ، أن الاعتماد على الغذاء الطازج وغير المصنع يظل الخيار الأمثل، لافتة إلى أن التنوع والانتظام في تناول هذه الأطعمة هو "المفتاح الحقيقي للوقاية على المدى الطويل".

أبرز الأطعمة المقاومة للسرطان وفقاً لما جاء في ويب ميد، هيلث لاين.

الكركم: يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد على إبطاء نمو الخلايا السرطانية، ويمكن إضافته إلى الأطعمة المطبوخة أو المشروبات.

الأشواجاندا: عشبة أيورفيدية تقلل التوتر وتعزز مناعة الجسم، وتشير دراسات إلى دورها في دعم العلاجات الكيميائية.

الثوم: يضم مركب "الأليسين" الفعّال في تقوية المناعة والحد من سرطانات المعدة والبنكرياس والثدي.

البروكلي: مصدر لمركب "السلفورافين" المعروف بخصائصه المضادة لنمو الأورام.

القرع الأبيض (اللوكي): غذاء خفيف يساعد على إزالة السموم وحماية الخلايا.

بذور الكتان: تحتوي على أحماض أوميغا-3 و"الليغنان" التي تقلل من نمو الأورام المرتبطة بالهرمونات مثل سرطان الثدي والبروستات.

وشددت جانغدا على أن إدخال هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي لا يقتصر على تعزيز الحماية من السرطان فحسب، بل يسهم أيضاً في رفع مستوى الصحة العامة وزيادة قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

