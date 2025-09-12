الخطة "ألفا".. طريقة عملية للإقلاع عن التدخين في 7 أيام

كتب – أحمد الضبع:

الإقلاع عن التدخين حلم يسعى إليه ملايين المدخنين حول العالم، لكن صعوبة الانسحاب من عادة النيكوتين تجعل الكثيرين يتراجعون سريعًا.

وكشفت الدكتورة جيهان بشري عزب، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس عن خطة عملية أطلقت عليها اسم "ألفا"، تعد بالإقلاع عن تدخين السجائر خلال 7 أيام فقط.

وقالت "عزب" في تصريحات لـ"مصراوي"، إن "الخطة ألفا" تعتمد على التدرج المنظم في سحب النيكوتين من الجسم مع بدائل صحية، إلى جانب تغيير السلوكيات اليومية التي ترتبط بالتدخين.

وأوضحت أن الفكرة هنا ليست حرمانا مفاجئا قد يؤدي إلى انتكاسة، لكنها عبارة عن إعادة برمجة للجسم والعقل معا، بحيث يستعيد المدخن قدرته الطبيعية على الاسترخاء والتركيز من دون سيجارة».

وأشارت أستاذ السموم إلى أن أول 72 ساعة تعد الأصعب، إذ تظهر أعراض الانسحاب مثل الصداع والعصبية وزيادة الرغبة في الطعام، مؤكدة أن الخطة تضع بدائل عملية كتناول مكسرات صحية، أو ممارسة تمارين التنفس، ما يقلل حدة الأعراض.

وأردفت أن الخطة "ألفا" تتكون من برنامج تدريجي يشمل الآتي:

اليوم الأول والثاني

-تقليل عدد السجائر اليومية بنسبة 30% عن المعتاد.

-شرب كميات كبيرة من المياه لطرد السموم.

-استبدال السيجارة بعد الوجبات بمضغ لبانة خالية من السكر أو تناول مكسرات صحية.

اليوم الثالث والرابع

-تقليل جديد بنسبة 50% من الكمية المعتادة.

-ممارسة نشاط بدني خفيف مثل 30 دقيقة مشي أو تمارين بسيطة لتقليل التوتر.

-تسجيل الأوقات التي تزيد فيها الرغبة في التدخين، ومحاولة شغلها بأنشطة بديلة مثل القراءة أو مكالمات مع الأهل والأصدقاء، أو الكتابة.

اليوم الخامس

-الاكتفاء بسيجارتين فقط طوال اليوم في أوقات يتم تحديدها مسبقًا.

-الإكثار من تناول الفواكه الطازجة والخضراوات الغنية بالألياف.

-تدريب النفس على تمارين التنفس العميق عند الشعور برغبة ملحة.

اليوم السادس.. آخر سيجارة

-يتم التدخين لمرة واحدة فقط صباحًا، ثم يُمنع باقي اليوم.

-تعويض النقص بمكملات غذائية بسيطة بإشراف الطبيب مثل فيتامين C وB.

-الحصول على دعم نفسي من صديق أو أحد أفراد العائلة لمتابعة الالتزام.

اليوم السابع

-التوقف التام عن التدخين.

-التركيز على شرب المياه والعصائر الطبيعية لإزالة بقايا السموم.

-ممارسة نشاط رياضي متوسط، والاحتفال بالإنجاز كخطوة أولى في حياة جديدة بلا دخان.

وأشارت أستاذ السموم أن التجربة أثبتت أن التدرج أفضل من التوقف المفاجئ، لأن الجسم يتكيف تدريجيًا مع غياب النيكوتين، ما يزيد فرص النجاح.

وأضافت: "إذا التزم المدخن بالبرنامج اليومي، فإن نسبة النجاح في التوقف عن التدخين قد تتجاوز 70%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالطرق التقليدية.

وأكدت أن الإرادة والدعم النفسي هما العنصران الأهم في نجاح الخطة، مشدة على أن تبني أسلوب حياة صحي بعد الإقلاع يضمن عدم العودة مرة أخرى.

