5 فوائد تجعل البرتقال صديقك الأول لصحة أقوى

البرتقال من الفواكه الحمضية المشهورة بطعمه المنعش وقيمته الغذائية العالية.

فهو ليس مجرد فاكهة لذيذة تؤكل أو تشرب عصيرها، بل يحتوي على مركّبات مغذية تؤثر بشكل إيجابي على كثير من وظائف الجسم.

يقوي الجهاز المناعي

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين “C” الذي يُعد من مضادّات الأكسدة القوية، ويساعد الجسم في إنتاج خلايا مناعية تقاوم الميكروبات والفيروسات.

كما أن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة التي تؤذي خلايا الجسم، مما يقلّل من فرص الإصابة بالأمراض.

يحسن الهضم وينظم حركة الأمعاء

يحتوي البرتقال على كميّة جيّدة من الألياف الغذائية؛ فالألياف تُسهم في عمل الأمعاء بانتظام وتسهّل مرور الفضلات، كما تُساعد في تحقيق شعور بالشبع لفترات أطول، مما يساهم في إدارة الوزن.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

البوتاسيوم الموجود في البرتقال يساعد على تنظيم ضغط الدم من خلال توسيع الأوعية الدموية، كما أن الألياف وبعض المركّبات النباتية مثل الفلافونويد تُخفّض من مستويات الكولسترول الضارّ وتقلّل الالتهابات، وكل ذلك يُقلّل من خطر أمراض القلب.

يحسّن الجلد ويساعد في شفائه

بفضل فيتامين C، يستطيع الجلد إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يمنحه المرونة والقوة.

كذلك تساعد مضادات الأكسدة على حماية الجلد من ضرر أشعة الشمس والجذور الحرة، مما يقلّل من علامات الشيخوخة والتجاعيد، ويسارع في التئام الجروح.

يقي من فقر الدم بتحسين امتصاص الحديد

البرتقال ليس غنيًّا بالحديد بحد ذاته، لكنه غنيّ بفيتامين C الذي يسهّل امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية أو الأطعمة الأخرى، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم الذي ينتج عن نقص الحديد.