كيف تحافظين على بشرتك الزجاجية خلال فترة الحر دون ظهور حبوب؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تصبح العناية بالبشرة أكثر تحديًا.

العرق، والزيوت الزائدة، يرهقها، لذا نوضح أبرز الخطوات للحماية.

في هذا التقرير نستعرض أهم خطوات العناية التي ينصح بها خبراء الجلدية، وفق ما جاء في " Clinikally"

التنظيف المزدوج أساس البشرة النقية

في الصيف، يتراكم العرق وواقي الشمس والزيوت بسرعة على البشرة. لذلك يُنصح باتباع التنظيف المزدوج مساءً:

الخطوة الأولى باستخدام منظف زيتي أو بلسم لإذابة المكياج وواقي الشمس.

ثم غسول لطيف مائي لإزالة البقايا دون تجفيف الجلد.

هذه الطريقة تمنع انسداد المسام وتحافظ على التوازن الطبيعي للجلد.

الترطيب الخفيف والفعال

قد تظنين أن بشرتك لا تحتاج ترطيبًا في الحر، لكن الحقيقة أن الجفاف يزيد إفراز الزيوت.

اختاري:

* سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك لزيادة الترطيب.

* مرطّب خفيف الوزن وخالٍ من الزيوت (Oil-Free / Non-Comedogenic).

التقشير اللطيف بانتظام

التقشير يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة التي قد تسد المسام. لكن في الصيف يجب ألا يكون مفرطًا:

مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام أحماض مقشرة لطيفة مثل AHA أو BHA.

تجنبي المقشرات القاسية أو الإفراط فيها حتى لا تضعفي حاجز البشرة.

الحماية من الشمس يوميًا

واقي الشمس هو خط الدفاع الأول ضد التصبغات والتهيج وحب الشباب الناتج عن الالتهابات.

استخدمي واقيًا خفيفًا بتركيبة غير مسدودة للمسام (Non-Comedogenic) بعامل حماية لا يقل عن SPF 30.

* أعيدي وضعه كل ساعتين إذا كنتِ في الخارج.

عادات يومية تحمي بشرتك

تجنبي لمس وجهك بيديك لتفادي نقل البكتيريا.

امسحي العرق بلطف بدلًا من فركه.

غيّري غطاء الوسادة بانتظام اشربي كميات كافية من الماء للحفاظ على نضارة البشرة.