6 نصائح فعالة للوقاية من الانزلاق الغضروفي

كتبت- أسماء مرسي:

الانزلاق الغضروفي من أكثر مشكلات الظهر شيوعا، ويؤدي إلى ألم مزمن يعيق الحركة ويسبب الانزعاج، لكن يمكن الوقاية منه باتباع بعض العادات الصحية اليومية التي تحافظ على قوة العمود الفقري وتخفف الضغط عليه، وفقا "onlymyhealth".

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة تساعد على تقوية عضلات الجذع، ما يدعم الظهر ويقلل من خطر الإصابة، كما تسهم في الحفاظ على وزن صحي يخفف العبء عن العمود الفقري.

الوضعية الصحيحة

من الضروري الظهر أن يكون مستقيما أثناء الجلوس أو الوقوف، وتجنب الانحناء والانكماش أمام الشاشات، للحفاظ على استقامة العمود الفقري.

إدارة التوتر

الضغط النفسي يؤدي إلى توتر العضلات وزيادة الضغط على العمود الفقري، لذا من الضروري ممارسة تمارين الاسترخاء أو التأمل لتخفيف التوتر وتحسين مرونة الجسم.

تغيير وضعية الجلوس

تجنب الجلوس أو الوقوف لساعات طويلة دون حركة، فهي تساعد على تقليل الضغط المتراكم على الفقرات.

النوم بشكل صحي

تجنب النوم على البطن، لأنه يسبب ضغطا كبيرا على العمود الفقري والعنق، النوم على الظهر أو الجانب مع وسادة داعمة الخيار الأفضل لصحة الظهر.

الاقلاع عن التدخين

التدخين لا يضر الرئة فقط، بل يضعف تغذية أقراص العمود الفقري ويزيد من احتمال الإصابة بآلام الظهر المزمنة.