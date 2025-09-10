ما العلاقة بين المشروبات السكرية وتساقط الشعر؟ دراسة تكشف

- د ب أ

كشفت دراسة أجراها باحثون في الولايات المتحدة أن الإفراط في تناول الكحوليات والمشروبات المحلاة قد يسبب تساقط الشعر.

كما أن تناول كميات صحية من الحديد وفيتامين دال يرتبط بنمو الشعر بشكل صحي.

وقالت جوليا زومبانو خبيرة التغذية الأمريكية إن هذه النتائج لا تبعث على الدهشة، نظراً لأن "المغذيات تؤدي دورا رئيسيا في نمو أو تساقط الشعر".

وفحص الباحثون 17 دراسة علمية من مختلف أنحاء العالم شملت 61 ألفاً و332 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 7 و77 عاماً، وكان 97% من المشاركين في الدراسة من النساء.

كما أن دور الكحوليات والمشروبات المحلاة في تساقط الشعر يمكن تفسيره نظرياً بسبب بسيط، وهو أن هذه المواد تتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المغذيات اللازمة للحفاظ على صحة الشعر.

والسبب الأرجح للصلة بين تساقط الشعر وتناول المشروبات المحلاة والكحوليات هو الدور الذي تلعبه هذه المواد بالنسبة للميكروبيوم المعوي، ويقصد بذلك الميكروبات والفطريات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك على امتصاص المغذيات، بمعنى أن من يستهلكون تلك المشروبات ربما يستهلكون كميات أقل من الغذاء".

ويعتبر فيتامين د والحديد مهم جدا بالنسبة لنمو الشعر، حيث إنه ضروري لتكوين الخلايا التي تتحول إلى بصيلات الشعر، في حين أن الحديد يسهم في توصيل الأكسجين إلى هذه البصيلات.