دراسة: المشروبات المحلاة اصطناعيا تزيد خطر الإصابة بسكري الحمل

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أديلايد بأستراليا أن الحوامل اللواتي يتناولن 5 مشروبات محلاة اصطناعيا أسبوعياً قد يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل بنسبة 6%.

وجمع الباحثون بيانات من قبل الباحثين من أكثر من 3600 امرأة شاركن في الدراسة الأسترالية الطولية حول صحة المرأة (ALSWH).

وتهدف هذه الدراسة إلى متابعة صحة ورفاهية آلاف النساء الأستراليات على مدار حياتهن.

وتم تقييم استهلاك المشاركات للمشروبات من 12 مشروبا، بما في ذلك: مشروبات الكولا، والكولا الدايت، والمشروبات الغازية الأخرى، والمشروبات الغازية الدايت، والمشروبات غير الغازية، ومشروبات الفاكهة أو المشروبات الرياضية، والحليب أو حليب الصويا (بما في ذلك الأنواع المنكهة)، وعصائر الفاكهة أو الخضار، والشاي، وشاي الأعشاب، والقهوة، والماء (بما في ذلك الصودا أو المياه المعدنية العادية)، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ومن ضمن المشروبات المليئة بالسكريات الأحادية هي مشروبات الكولا الدايت، ومشروبات الدايت الغازية الأخرى، والمشروبات الغازية غير الغازية، ومشروبات الفاكهة أو المشروبات الرياضية.

ووجدت الدراسة أن كل مشروب إضافي محلى اصطناعيا يزيد من احتمالية الإصابة بسكري الحمل بنسبة 6%.

ويعتقد الباحثون أن المحليات قد تؤثر على الهرمونات التي تنظم الشهية والتمثيل الغذائي، مثل الجريلين واللبتين.

وقال بيريكيت مينوتا، الباحث الرئيسي: "يمكن لعوامل الخطر الغذائية قبل الحمل، إلى جانب مخاطر أخرى، أن تُرسي أنماطاً تؤثر على صحة الأم وطفلها على المدى الطويل".