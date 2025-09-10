تجنبها.. طرق غير فعالة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

كتب - سيد متولي

كشف طبيب القلب الروسي، سيرجي فاسيلييف، عن بعض الطرق غير الفعالة التي يلجأ إليها البعض لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وقال الطبيب لموقع "mail.ru" الروسي:"يلجأ البعض إلى أساليب متنوعة لتخفيض نسب الكوليسترول في الدم، مثل العلاجات الشعبية أو المكملات الغذائية أو بعض أنواع الأدوية، هذه الأساليب قد تكون غير فعالة، بل وخطيرة في بعض الأحيان".

وتابع: "لا يوصي الأطباء المحترفون بالاعتماد على الطرق الشعبية لخفض الكوليسترول، مثل أكل الثوم بكميات كبيرة أو تناول الأدوية العشبية أو المكملات الغذائية، هذه الوسائل ليس لديها فعالية مثبتة ويمكن أن تشتت الانتباه عن العلاج الضروري".

وأضاف:" يقدم الطب الحديث ترسانة كاملة من الأدوية للتحكم في مستويات الكوليسترول مثل الستاتينات، والفايبريتات، ومشتقات حمض النيكوتينيك، ومثبطات امتصاص الكوليسترولن الستاتينات موصى بها رسميا اليوم ليس فقط لخفض الكوليسترول، ولكن أيضا لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولتثبيت لويحات التصلب العصيدي الموجودة بالفعل".

أما بالنسبة لبعض أدوية تخفيض الكوليسترول الأخرى مثل مثبطات امتصاص الكوليسترول الحديثة، وعلى الرغم من اعتبارها آمنة، إلا أنها لا تؤثر حسب الطبيب على المؤشرات الأساسية للمخاطر القلبية الوعائية ولا تعمل عمليا كعلاج فعال، ولا يمكن وصفها إلا من قِبل الطبيب- وفقط في حالات عدم تحمل الستاتينات أو عدم فعاليتها الكافية.

وشدد الطبيب على أن أي وصفة طبية لتقليل الكوليسترول يجب أن يحددها الأطباء فقط بعد دراسة دقيقة لحالة الشخص ومؤشراته الصحية، وذلك لتجنب أية مضاعفات خطيرة للعلاج على صحة المريض.