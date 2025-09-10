إعلان

دون أدوية.. طريقة سهلة لتخفيف آلام الظهر

07:00 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

دون أدوية.. طريقة سهلة لتخفيف آلام الظهر

كتب - سيد متولي

كشفت دراسة عن طريقة سهلة تساعد على تقليل آلام الظهر الحادة دون الاستعانة بالأدوية والمسكنات.

أشارت مجلة WJEM الطبية إلى أن دراسة حديثة أظهرت أن الاستماع للمقطوعات الموسيقية المفضلة يمكن أن يخفف الألم لدى المرضى الذين يعانون من آلام حادة في الظهر عند مراجعتهم أقسام الطوارئ بالمستشفيات، بحسب لينتا رو.

خلال التجارب، استمع المرضى لمدة عشر دقائق فقط إلى مقطوعات موسيقية يحبونها، ولاحظ الأطباء انخفاضا ملحوظا في مستوى الألم لديهم. وأكد الباحثون أن هذا التأثير لا يرتبط بالقضاء على سبب الألم، بل يعود إلى تقليل التوتر والقلق وتحسين الانتباه لدى المرضى.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الطريقة بسيطة ومتاحة، إذ يتم تزويد المريض بسماعات رأس ومشغل موسيقى مع اشتراك في القنوات الموسيقية على الإنترنت. وتعتبر هذه الطريقة فعالة من حيث التكلفة، كما أنها تقلل الحاجة لاستخدام مسكنات الألم التقليدية التي قد يكون لها آثار جانبية على الصحة.

كما يقترح الباحثون إمكانية توسيع استخدام العلاج بالموسيقى في المستقبل لتخفيف الألم لدى الأشخاص الذين يتعالجون من إدمان المخدرات أو الكحول، مما يعزز فعاليته كأداة داعمة في الرعاية الصحية.

