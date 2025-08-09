يعاني منه محمد منير.. أعراض تكشف مرض الانسداد الرئوي المزمن

كتب - محمود عبده:

تصدر الفنان المصري الكبير محمد منير مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري.

ورغم انتشار أنباء تشير إلى معاناة "الكينج" من مرض الانسداد الرئوي المزمن "COPD" نتيجة التدخين، أكد مصدر مقرب أن حالته الصحية مستقرة للغاية، وأنه من المتوقع خروجه من المستشفى خلال أيام ليعود لاستكمال تحضير ألبومه الفني الجديد.

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن؟

وفقا لموقع medical، مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة مزمنة تصيب الرئتين والمجاري الهوائية، حيث يؤدي تلف الأنسجة إلى صعوبة مزمنة في التنفس.

ويشمل المرض حالات مثل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، ويعتبر من الأمراض التي تصعب عملية مرور الهواء بشكل طبيعي.

تشمل التغيرات التي تطرأ على الرئة في هذا المرض:

- فقدان المرونة في المجاري الهوائية والحويصلات الرئوية.

-التهاب وتليف "تندب" يؤدي إلى تضييق الممرات الهوائية.

-تراكم مخاط كثيف داخل مجاري التنفس.

-تدمير جدران الحويصلات الهوائية، مما يسبب توسعها واحتباس الهواء.

وفي الحالات المتقدمة، يعاني المرضى من تفاقم الأعراض التي قد تستدعي دخول المستشفى، وتشمل صعوبة في التنفس، زيادة السعال والمخاط، صفير في الصدر، وضيق شديد.

الأعراض الشائعة لمرض الانسداد الرئوي المزمن

-سعال مزمن يصاحبه مخاط لفترة طويلة "ثلاثة أشهر أو أكثر لمدة عامين على الأقل".

-صعوبة في التنفس، خاصة مع بذل أقل مجهود.

-صفير وأصوات رئوية غير طبيعية.

-تغير شكل الصدر إلى ما يعرف بـ"الصدر البرميلي".

-تلون الجلد بالزرقة نتيجة نقص الأكسجين.

الأسباب الرئيسية للمرض

التدخين هو السبب الأكثر شيوعا لتطور الانسداد الرئوي المزمن، لكنه ليس الوحيد، فتشمل الأسباب الأخرى:

-اضطراب وراثي يعرف باسم نقص ألفا-1 أنتيتريبسين.

-التعرض للتدخين السلبي.

-تلوث الهواء والسموم البيئية.

-التعرض المستمر للغبار والأبخرة في مكان العمل أو خلال الهوايات.