ما الذي يحدث لصحة العين عند تناول عصير الشمندر؟

يُعتبر عصير الشمندر، أو البنجر، من المشروبات الغنية بالفوائد التي تنعكس إيجابًا على صحة العينين، خاصة عند تناوله مع مكونات أخرى مثل الجزر.

فوائد عصير الشمندر للعين وفقًا لما جاء في صحيفة، healthline.

تحسين الدورة الدموية

الشمندر غني بمادة النترات الطبيعية، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، هذا المركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يُحسن تدفق الدم إلى العصب البصري وأنسجة العين الحساسة، هذا التحسن في الدورة الدموية يضمن وصول الأكسجين والعناصر الغذائية بشكل أفضل، مما يعزز الأداء البصري ويقلل من إجهاد العين.

حماية أنسجة العين

يحتوي الشمندر على مضادات أكسدة قوية مثل البيتالين وفيتامين C، وعند خلطه مع الجزر الغني بمركبات اللوتين والزياكسانثين، يعمل هذا المزيج كدرع واقٍ. هذه المركبات تحمي العينين من الأضرار التأكسدية الناتجة عن الجذور الحرة والتعرض المستمر للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.

الوقاية من أمراض العين

بفضل هذه الخصائص، يساعد عصير الشمندر على تقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

تعزيز وضوح الرؤية

على الرغم من أن الجزر هو المصدر الرئيسي لمادة البيتا كاروتين (التي تتحول إلى فيتامين A الضروري لصحة الشبكية والوقاية من العمى الليلي)، فإن الشمندر يعزز من فاعليته عبر تحسين تدفق الدم، مما يسهم في وضوح الرؤية بشكل عام.

