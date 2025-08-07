مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب عصير الرمان

عصير الرمان من المشروبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ليس فقط لمذاقه المميز، بل لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم، وفقا لموقع "health".

1. تعزيز فقدان الوزن

يساعد عصير الرمان على إنقاص الوزن، بفضل البوليفينولات ومضادات الأكسدة التي تعزز عملية الأيض وحرق الدهون، كما أنه يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الشهية ويساعد على استبدال المشروبات السكرية غير الصحية.

2. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يسهم استهلاكه في تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل تهيجها.

3. خصائص مضادة للسرطان

الرمان يؤدي دورا في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا، ويحتوي على مواد تساعد على قتل الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها، مما يجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي.

4. حماية القلب والأوعية الدموية

كما أنه مفيدا لصحة القلب، حيث يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، وتقليل التهاب الشرايين، ومنع تراكم اللويحات التي قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

5. مضاد أكسدة قوي

يحتوي أيضا على مضادات أكسدة قوية تفوق تلك الموجودة في الشاي الأخضر بثلاثة أضعاف، بفضل محتواه العالي من البوليفينولات.

6. علاج التهاب المفاصل

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يمكن لعصير الرمان أن يسهم في علاج التهاب المفاصل وتخفيف آلامها، بالإضافة إلى، إبطاء تدهور الغضاريف عن طريق تثبيط الإنزيمات المسؤولة عن هشاشة العظام.