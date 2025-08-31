تبدو بسيطة.. أعراض خطيرة تنذرك بالإصابة بالسرطان

كتبت- نرمين ضيف الله:

السرطان غالبًا يبدأ بأعراض تبدو عابرة أو تطابق حالات بسيطة، مثل التعب أو تغير بسيط في الجلد.

ووفقا لموقعي Mayo Clinic وWebMD فإن تجاهل هذه الإشارات الصغيرة يؤدي لتأخير التشخيص حتى الوصول إلى مراحل متقدمة، لهذا السبب، من الضروري أن تنتبه لأدق التغيرات في جسدك وتستشير الطبيب إذا استمرت لأكثر من بضعة أسابيع.

فقدان الوزن غير المبرّر والتعب المستمر

كثيرون يفقدون وزنهم بسبب الحمية، لكن خسارة الوزن غير المبرّرة خاصة مع الشعور بالإرهاق المتواصل الذي لا يتحسّن رغم الراحة يكون من أولى علامات السرطان، مثل سرطان الدم أو المعدة أو الرئة.

تغيّرات في الجلد أو الشامات

ظهور شامات جديدة أو تغيّر في حجم وشكل ولون شامة قد يكون تحذيرًا من سرطان الجلد.

كذلك، البقع الصفراء أو الحكة المستمرة في الجلد قد تشير إلى سرطان الكبد أو الكلى.

ألم مستمر لا يزول

ألم في العظام، الظهر، أو البطن قد يبدو طبيعيًا، لكن إذا استمر لأكثر من أسبوعين دون سبب واضح، يجب أن يتم فحصه؛ فقد يكون إشارة لسرطان العظام، البنكرياس، أو المبيض.

تغيير في العادات الهضمية أو البولية

إمساك أو إسهال غير معتادين، دم في البراز أو البول، أو شعور بالنفخة المستمرة بعد الأكل، قد يكون دليلًا على سرطان القولون، المثانة، أو المعدة.

سعال أو بحة صوت لا تزول

سعال مستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، خاصة مع خروج دم أو بحة صوت غير مفسّرة، قد يكون علامة تحذير من سرطان الرئة أو الحنجرة.

الحمى الليليّة والتعرّق المفرط

حمّى متكررة أو فائقة في الليل دون سبب معدي، مع تعرّق قد تكون أعراض أولية لبعض أنواع سرطانات الدم مثل اللوكيميا أو اللمفوما.

ظهور كتل غير مألوفة

أية كتلة جديدة تظهر في الثدي، الخصيتين، العنق، الإبط، أو الجزء العلوي من الجسم يجب تقييمها فورًا، كونها قد تكون علامة مبكرة على ورم طفري أو لمفاوي.