كيف تتحول النظارات إلى بؤرة للجراثيم والبكتيريا؟

كشفت الدكتورة ماريا زولوتاريوفا طبيبة العيون الروسية عن المخاطر الخفية الموجودة في النظارات التي نستخدمها يوميا.

وقالت: "يتراكم الكثير من الكائنات الدقيقة في النظارات على وسادات الأنف والصدغين، بسبب احتكاكها الدائم بالجلد".

وتابعت: "يمكن ملاحظة المكورات العنقودية الذهبية من بين البكتيريا الموجودة عليها، وهي تعيش عادة على سطح جلد الإنسان، ولكن عند دخولها إلى العينين قد تسبب التهابات، مثل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن".

وأضافت: "وقد يزيد لمس عدسات النظارات من المخاطر، حيث تنتقل الميكروبات فورا من اليدين إلى العدسات ومنها إلى العينين".

من هم أكثر الأشخاص عرضة للخطر؟

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو متلازمة جفاف العين، بسبب تضرر الحاجز الواقي الطبيعي للعين، وفقا لـ "life".

ولذلك، تتطلب النظارات الشمسية نفس العناية الدقيقة التي تحتاجها النظارات الطبية.

كما أن الخدوش الدقيقة على العدسات لا تقلل من خصائصها الوقائية من الأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل تشكل أيضا بيئة مثالية لتراكم البكتيريا.

وتقدم الطبيبة عددا من النصائح العملية للعناية بالنظارات:

يجب خلع النظارات وارتداؤها بكلتا اليدين لتجنب تشوهها.

يمنع منعا باتا ترك النظارات وعدساتها على سطح صلب لتجنب الخدوش.

يجب إجراء معالجة مضادة للبكتيريا للنظارات على الأقل مرة واحدة أسبوعيا، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الملامسة للجلد.

يمنع منعا باتا استخدام المناديل العادية أو أي أدوات متوفرة لتنظيفها، لأنها قد تنقل كميات جديدة من الميكروبات إلى النظارات، كما قد تحتوي على دقائق كاشطة صغيرة تتلف العدسات.

وتقول الخبيرة:"تضمن العناية المنتظمة والصحيحة بالنظارات وقاية جيدة من التهابات وأمراض العين".

