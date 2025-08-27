4 وجبات فطور لحماية قلبك من الكوليسترول

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح اختيار وجبات الإفطار الخفيفة والمغذية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة القلب ومستويات الكوليسترول، ويعتبر إن بعض الأطعمة يمكن أن تكون حائط صد ضد الأمراض، خاصة في الصيف الذي يتطلب الحفاظ على طاقة الجسم

البيض

ووفقًا لـ healthline، يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين والدهون الصحية التي تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول، وتساهم في الحفاظ على صحة القلب بشكل فعال.

دقيق الشوفان

كونه من الحبوب الكاملة، يتميز الشوفان بكونه غنيًا بالألياف وقليل الدسم. يحتوي على مركب "البيتا جلوكان" الذي يعمل على خفض مستويات الأنسولين والجلوكوز والكوليسترول في الدم، كما يسهم في الحفاظ على وزن صحي.

الجبن القريش

خيار آخر رائع ومُغذي لوجبة الإفطار، يتميز بمحتواه العالي من البروتين وقليل الدسم، ما يجعله مثاليا لمرضى الكوليسترول والقلب.

الزبادي اليوناني

يمثل خيارًا مثاليًا لوجبة إفطار صيفية، فهو غني بالبروتين الذي يمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة، ويقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية. كما أنه مصدر جيد للكالسيوم الضروري لصحة القلب.