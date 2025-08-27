احرص عليها.. 5 فوائد مذهلة للكمثرى تدعم صحتك

الكمثرى ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة لصحة الجسم.

تحتوي على مزيج رائع من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من العديد من الأمراض.

في هذا التقرير، نستعرض 5 فوائد صحية مثبتة للكمثرى وفقًا لما ذكره موقع Healthline.

غنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة

الكمثرى مصدر ممتاز للألياف، وفيتامينات (مثل C وK)، ونحاس، وبوتاسيوم، إضافة إلى مضادات أكسدة قوية كالبوليفينولات، التي تُركّز بكثرة في القشرة.

تعزز صحة الجهاز الهضمي

بسبب احتوائها على الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان، بالإضافة إلى البكتين، تُسهّل الكمثرى حركة الأمعاء، وتغذّي بكتيريا الأمعاء المفيدة، وتساعد على تنظيم الهضم. يُنصح بشدة بتناولها مع القشرة لتحقيق أقصى فائدة.

تُقلل الالتهاب وتعزز المناعة

الكمثرى غنيّة بمضادات الأكسدة والفلافونويدات (مثل الكيرسيتين)، وفيتامين C، ما يُساعد على تخفيف الالتهاب، دعم جهاز المناعة، والمساهمة في الوقاية من الأمراض المزمنة.

تعزز صحة القلب وقد تخفض الكولسترول

الكمثرى تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار LDL وتزيد من الجيد HDL، كما أن مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين تخفف الالتهاب وتسهم في خفض ضغط الدم.

قد تدعم فقدان الوزن

منخفضة السعرات الحرارية (حوالي 101 سعرة حرارية للكمثرى المتوسطة) وغنيّة بالألياف والماء، ما يعزز الشعور بالشبع، ويقلل من الكميات المتناولة من الطعام، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.