متحور "ستراتوس".. 10 أعراض لـ السلالة الجديدة من فيروس كورونا

كتب – سيد متولي

مع تعرض الولايات المتحدة لموجة أخرى من كوفيد-19، لفت متحور يدعى ستراتوس (XFG) انتباه السلطات الصحية، تم تحديد هذه السلالة واكتشافها لأول مرة في جنوب شرق آسيا في يناير 2025.

وشكلت سلالة ستراتوس 14% من جميع الحالات بحلول أواخر يونيو، ما يجعلها ثالث أكثر المتحورات انتشارًا وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وعلى الصعيد العالمي، أضافت منظمة الصحة العالمية ( WHO ) XFG إلى قائمة المراقبة الخاصة بها، على الرغم من أنها لا تزال تصنف المخاطر الصحية العامة الإجمالية للمتحور على أنها منخفضة.

ويطمئن الخبراء إلى أن لقاحات كوفيد-19 الحالية لا تزال فعالة ضد الأمراض المصحوبة بأعراض والشديدة التي تسببها هذه السلالة، مع التأكيد على استمرار جهود ارتداء الكمامات والاختبار والتطعيم للحد من انتشار المرض في المجتمع وحماية الفئات السكانية الضعيفة.

ما هو متحور كورونا الجديد ستراتوس؟

ستراتوس هو متغير مُعاد التركيب، أي أنه يجمع المادة الوراثية من سلالتين سابقتين، ولا يسبب مرضًا أكثر شدة أو أعراضًا مختلفة مقارنةً بمتغيرات أوميكرون السابقة.

الأهم من ذلك، يؤكد الخبراء أن هذه الطفرات لا تجعل XFG أكثر خطورة. ووفقًا للدكتور سوبهاش فيرما، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة نيفادا، فإن XFG لا يسبب مرضًا أكثر شدة أو أعراضًا مختلفة مقارنةً بمتغيرات أوميكرون السابقة.

أعراض متحور ستراتوس

بحسب صحيفة USA Today، فإن أعراض متحور ستراتوس تشمل:

حمى أو قشعريرة

سعال

تعب

التهاب الحلق

فقدان حاسة التذوق أو الشم

احتقان الأنف

آلام العضلات

ضيق في التنفس

صداع

الغثيان أو القيء.

نصائح الوقاية من متحور ستراتوس

ابق على اطلاع بأحدث لقاحات كوفيد-19: تأكد من تحديث الجرعات الأساسية والجرعات المعززة، حيث تظل اللقاحات فعالة ضد المرض الشديد.

مارس النظافة الجيدة: غسل اليدين بانتظام، واستخدام معقم اليدين، وتجنب لمس الوجه يمكن أن يقلل من انتقال العدوى.

ارتدِ الكمامات في الأماكن المزدحمة أو المغلقة: وخاصة في وسائل النقل العام أو المرافق الصحية أو المناطق التي بها عدد كبير من الحالات.

الحفاظ على التباعد الجسدي: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الجهاز التنفسي.

راقب الأعراض وقم بإجراء الاختبار مبكرًا: قم بإجراء الاختبار إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال أو التعب أو أي أعراض أخرى مرتبطة بـ كوفيد.

اعزل نفسك في حالة الإصابة: اتبع الإرشادات الصحية المحلية لمنع انتشار الفيروس إلى الآخرين.

تهوية الأماكن الداخلية: زيادة تدفق الهواء في المنازل والمكاتب والأماكن العامة لتقليل تركيز الفيروسات.