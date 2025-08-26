نصائح لحماية عينيك من الإجهاد البصري

أشارت الطبيبة آنا كليويفا، أخصائية طب العيون الروسية، للحفاظ على صحة العينين، ينصح بعدم القراءة أو العمل عن قرب لأكثر من 20 دقيقة متواصلة.

الأنشطة مثل القراءة، الكتابة، الرسم، واستخدام الأجهزة الإلكترونية تسبب إجهادا بصريا، لذا فإن أخذ استراحات قصيرة أمر ضروري لتجنب الإضرار بالعينين.

لتقليل إجهاد العين عند استخدام الأجهزة الإلكترونية أو القراءة، ينصح باتباع قاعدة 20-20-20.

بعد كل 20 دقيقة من التركيز على عمل قريب، يجب أخذ استراحة والنظر إلى شيء يبعد عنك حوالي 6 أمتار لمدة 20 ثانية، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

نصائح إضافية لحماية عينيك

بالإضافة إلى أخذ فترات راحة، يمكنك القيام بتمارين للعين مثل تمرين "العلامة على الزجاج"، ويشمل التركيز بالتناوب بين نقطة قريبة على النافذة وشيء بعيد خارجها.

كما ينصح باستخدام قطرات مرطبة للعين بانتظام للأشخاص الذين يمارسون عملا يتطلب تركيزا بصريا طويلا، وذلك للوقاية من جفاف العين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا شعرت بأعراض مثل الصداع، أو التوتر في العينين، أو صعوبة في التركيز، أو عدم وضوح الرؤية، فقد يكون هذا مؤشرا على ضرورة زيارة طبيب العيون للفحص.

