كتبت- شيماء مرسي

وضع مكعبات الثلج على الوجه من أبرز الحيل التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلجأ بعض الفتيات إلى هذه الحلول البسيطة والطبيعية للعناية بالبشرة وتقليل الانتفاخات وشد البشرة وتعزيز الدورة الدموية، ولكنها قد يكون لها العديد من الآثار السلبية.

ويتضمن علاج الوجه بمكعبات الثلج فرك الثلج مباشرة على الوجه أو لفها بقطعة قماش نظيفة وتدليك البشرة بلطف.

وحصدت هذه الحيلة ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

سلبيات استخدام الثلج على البشرة:

تلف البشرة الحساسة

وضع الثلج على البشرة قد يسبب جفاف واحمرار، مما يؤدي إلى تلف البشرة، وفقا لموقع "ndtv".

الصداع

يعد الإحساس بالبرودة بعد التعرض لأشعة الشمس أمر منعش، ولكن استخدام الثلج مباشرة على البشرة يعتبر خطأ شائع وله عواقب وخيمة.

حيث أن التغيير المفاجئ في درجة الحرارة من حرارة الشمس الشديدة إلى برودة الثلج يؤدي إلى الصداع وتلف الشعيرات الدموية وتهيج الجلد.

لا يعالج مشكلات البشرة طويلة الأمد

قد يكون وضع الثلج على بثرة جديدة يساعد على الشعور بالانتعاش المؤقت وتخفيف الاحمرار، لكنه ليس حل جذري لمشكلة حب الشباب.

كما أن تأثير الثلج يكون سطحي فهو يقلل من الالتهاب والاحمرار بشكل مؤقت، لكنه لا يعالج السبب الأساسي لظهور الحبوب.

يؤثر على تدفق الدم في الجلد

يؤثر الثلج على تدفق الدم عند وضعه في الجلد ويؤدي إلى شلل عصبي مؤقت، لذا إذا كنتِ تعانين من مشكلات في العناية بالبشرة، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل القيام بذلك.

قضمة الصقيع

غالبا ما تحدث قضمة الصقيع عند وضع شيء شديد البرودة على الجلد مباشرة لفترة طويلة.

كما يمكن أن تحدث حروق وتلف في الجلد ونقص الأكسجين فيه.