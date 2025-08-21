هل يمكن أن تضر الشمس بشرتك؟

التعرض المباشر والمفرط لأشعة الشمس قد يسبب أضرارًا حقيقية للبشرة، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فبينما تمدنا الشمس بفيتامين D وتؤثر إيجابياً على المزاج، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية (UV) التي تصدر عنها قد تكون ضارة.

أضرار الشمس على البشرة وفق "هيلث لاين":

حروق الشمس:

احمرار، ألم، وتقشر الجلد نتيجة التعرض لفترة طويلة دون حماية.

شيخوخة البشرة المبكرة:

الشمس تسرّع ظهور التجاعيد، الخطوط الدقيقة، والبقع الداكنة بسبب تحطيم الكولاجين في الجلد.

جفاف البشرة:

التعرض للشمس يمتص رطوبة الجلد ويؤدي إلى جفافه وتشققاته.

فرط التصبغ:

قد تظهر بقع داكنة أو كلف بسبب اختلال توزيع الميلانين في البشرة.

سرطان الجلد:

التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية هو أحد أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد، مثل الميلانوما.

كيف تحمين بشرتك من الشمس؟

استخدمي واقي شمس بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 يوميًا.

جددي وضع الواقي كل ساعتين، خاصة إذا كنتِ في الخارج.

ارتدي قبعة ونظارات شمسية وملابس فاتحة وطويلة.

تجنبي الشمس بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، حيث تكون الأشعة في أقوى حالاتها.

لا تهملي الحماية حتى في الأيام الغائمة.