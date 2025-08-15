3 وجبات إفطار هتقوي قلبك وتضبط السكري

من الضروري أن تكون وجبة الإفطار متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية لمرضى السكري وأولئك الذين يسعون للحفاظ على صحة قلوبهم.

إليك 3 وجبات إفطار مثالية تجمع بين هذين الهدفين، وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

دقيق الشوفان بالبذور والمكسرات

الشوفان

غني بالألياف القابلة للذوبان، وخاصة "بيتا جلوكان"، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم (LDL) وتُبطئ من امتصاص السكر، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

بذور الكتان وبذور الشيا

مصادر ممتازة لأحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تقلل من الالتهابات وتحمي القلب. كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع.

المكسرات (مثل الجوز أو اللوز

توفر دهونًا صحية وبروتينًا، مما يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم.

البيض مع الخضراوات والخبز الأسمر

البيض

مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، والذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويساهم في استقرار مستويات السكر في الدم.

الخضراوات

مثل السبانخ أو الفلفل أو الطماطم، تمد الجسم بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

خبز القمح الكامل الأسمر

يحتوي على ألياف أكثر من الخبز الأبيض، مما يجعله خيارًا أفضل لأنه يقلل من سرعة امتصاص الكربوهيدرات.

الزبادي اليوناني مع التوت والمكسرات

الزبادي اليوناني قليل الدسم

غني بالبروتين، مما يساعد على استقرار السكر في الدم والشعور بالامتلاء.

التوت (مثل التوت الأزرق أو الفراولة)

يحتوي على مضادات الأكسدة (الفلافونويدات) التي تحمي القلب وتقلل الالتهابات، كما أنه غني بالألياف.

المكسرات

توفر الدهون الصحية التي تُعد ضرورية لصحة القلب.

نصائح طبية

يجب أن تركز الوجبة على البروتين، الألياف، والدهون الصحية، مع تجنب السكريات المكررة والكربوهيدرات البسيطة.